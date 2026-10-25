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Культура

«Ночь искусств‑2026» пройдёт в библиотеке имени Василёва в Пскове

Историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает псковичей и гостей города присоединиться к всероссийской акции «Ночь искусств‑2026». В этом году мероприятие пройдёт под девизом «В единстве культур — сила народа», сообщили ПАИ организаторы.

Две тематические площадки будут работать 3 ноября с 16:00 до 18:00. В центре внимания персональная выставка псковского живописца Александра Сучкова «От Великой до Амура. X–XVII вв.». Экспозиция раскрывает связь разных уголков России через призму русской истории: работы художника, вдохновлённые псковскими летописями, соединяют образы героев Северо‑Запада и Дальнего Востока, отражая борьбу Руси за независимость и веру.

Гости экскурсии смогут не только познакомиться с полотнами, но и разгадать историческую загадку: как легендарные покровители Пскова – князья Довмонт и Всеволод Гавриил – оказались связаны с амурскими землями. Организаторы называют эту историю мистической и полной героизма.

Параллельно пройдёт мастер‑класс «Узелок на память: закладка‑костюм». Участники создадут авторские закладки в виде бумажных кукол в традиционных нарядах народов России. В ходе занятия гости изучат особенности народных костюмов, цветовые решения и символику орнаментов разных регионов, освоят приёмы оригами и аппликации, а также дополнят свои работы декоративными элементами – бусинами и фигурными вырезками.

«Россия – это не только бескрайние просторы, но и невероятное многообразие культур, – отметили организаторы. – Через творчество мы предлагаем прикоснуться к традициям и передать уникальный национальный колорит».

Количество мест на мероприятиях ограничено. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (8112) 33‑11‑23 или на сайте библиотеки.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник проведёт авторские экскурсии в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

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