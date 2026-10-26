Девятка, семёрка и ноль: какие цифры жители Псковской области выбирают для красивых номеров

16:59, 26 октября 2026, ПАИ

Аналитики «МегаФона» раскрыли предпочтения россиян при выборе красивых номеров. С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, семь и ноль – именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (79 % всех продаж), «серебряные» варианты занимают ещё 18 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

В Пскове основными покупателями красивых номеров стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая более половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 21–30 лет (20 %) и 46–65 лет (18 %). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 77 % от общего числа покупателей, тогда как на женщин в Пскове приходится лишь 33 %.

В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестёрками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга – на них приходится 49 % от объёма продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера – не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34 % пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями. На Северо-Западе, помимо Петербурга, красивые номера популярны в Вологодской, Мурманской, Архангельской областях и Карелии.

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