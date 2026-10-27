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Общество

Финальные поединки «Битвы роботов» будут доступны для псковичей в прямом эфире

Финальные поединки международного чемпионата «Битва роботов» состоятся с 29 по 31 октября. За победу поборются 32 команды из пяти стран и десяти регионов России – от Белгородской до Иркутской области, сообщает Минфцифры РФ.

31 октября запланированы три шоу: в 10:00, 14:30 и 18:00. Прямую трансляцию разместят в официальной группе чемпионата во «ВКонтакте» – смотреть здесь.

На отборочных этапах выступили 144 команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. В дисциплине «Битва роботов» соревновались 64 команды, а в «Битве минироботов» – 80.

В рамках финального этапа также пройдёт Открытый турнир Республики Татарстан по битве мини-роботов. Участники представят машины весом до 1,5 кг и продемонстрируют навыки их проектирования, сборки и управления. Роботы сойдутся на специальной арене, где проверят прочность, функциональность и манёвренность друг друга.

«Битва роботов» – международное инженерное соревнование, в котором команды разработчиков, состоящие из опытных инженеров и молодых специалистов, управляют созданными ими боевыми машинами.

Подготовку и проведение чемпионата координирует Минцифры России. Отборочные этапы проходят при поддержке правительства Москвы. Оператор соревнований – АНО «Инженеры и роботы», генеральный технологический партнёр – VK, генеральный индустриальный партнёр – «ИКС Холдинг».

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