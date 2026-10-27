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Общество

«Пересекай границы, сохраняя корни»: выставка работ ремесленников-переселенцев откроется в Пскове

Торжественное открытие выставки «Пересекай границы, сохраняя корни», приуроченной ко Дню народного единства, состоится в Пскове 29 октября, сообщили ПАИ организаторы.

В экспозиции будут представлены работы ремесленников-переселенцев – участников госпрограммы переселения из Туркменистана, Германии, Латвии и Чехии.

Посетители смогут увидеть уникальные работы: одежду, украшения, сувенирные куклы и скульптуры, фотографии, керамику, изделия декоративно-прикладного искусства и 3D-модели псковских храмов, созданные талантливыми мастерами. Каждая работа отражает индивидуальность автора и особенности национальной культуры, позволяя зрителям лучше понять и оценить художественное наследие каждой страны, а также создаёт особое настроение.

В рамках открытия выставки гости смогут посетить лекцию Игоря Лагунина «Приграничный город Псков – центр международных контактов».

Мероприятие по случаю открытия выставки пройдёт в усадьбе Н. А. Беклешова (Георгиевская, 4, второй этаж). Начало в 17:00.

Ранее сообщалось, что великолукский художник представит работы на международной выставке в Шанхае.

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