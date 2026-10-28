Мужчинам призывного возраста могут отказать в приёме документов на загранпаспорт без военного билета

09:23, 28 октября 2026, ПАИ

Отсутствие военного билета у мужчин призывного возраста может стать основанием для отказа в приёме документов на оформление загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Ведомство также перечислило другие причины, по которым документы могут не принять. Среди них – недействительный внутренний паспорт гражданина РФ или истечение срока его действия.

Отказ на этапе подачи заявления возможен и в том случае, если заявитель не предоставил фотографию установленного формата, указал недостоверные сведения или допустил ошибки при заполнении анкеты. Ещё одно основание – несоблюдение требований к форме заявления.