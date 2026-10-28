Врачи призвали беременных не игнорировать симптомы тяжёлого токсикоза

22:57, 28 октября 2026, ПАИ

Тяжёлый токсикоз во время беременности способен вызвать серьёзные осложнения и требует медицинского вмешательства, заявили эксперты на пресс-конференции «Беременность без испытания токсикозом: от стигмы к современной терапии» в Санкт-Петербурге.

Тошнота и рвота являются распространёнными симптомами у 50–80 % беременных женщин. Однако у 0,3–3,6 % из них развивается чрезмерная рвота, которая может привести к обезвоживанию, потере веса и нарушению электролитного баланса.

Как отметила доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Карина Бондаренко в комментарии «Известиям», тяжёлое течение токсикоза существенно нарушает внутренний баланс организма и обмен веществ.

«Это не просто токсикоз, который можно перетерпеть. Это состояние, требующее коррекции, так как оно создаёт реальную метаболическую нагрузку на организм матери и может иметь серьёзные последствия. Современная терапия позволяет безопасно и эффективно справиться с этой проблемой», – объяснила врач.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Наталья Клименченко подчеркнула значимость своевременного лечения.

«Согласно последним клиническим рекомендациям, первой линией терапии теперь является фиксированная комбинация доксиламина и пиридоксина», – отметила специалист и добавила, что использование этой комбинации помогает купировать симптомы, предотвращать их усугубление, снижать риск госпитализации и уменьшать вероятность осложнений у матери и ребёнка.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано только одно лекарственное средство с фиксированной комбинацией доксиламина и пиридоксина.

В ходе мероприятия были представлены результаты онлайн-опроса, проведённого блогером Юлией Мироновой. Четыре из пяти участниц опроса признались, что токсикоз может повлиять на их решение о следующей беременности.