Юридическую помощь получили ветераны в центре духовной реабилитации в Печорах

23:28, 28 октября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции получили бесплатную юридическую помощь от сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Мероприятие прошло на базе центра духовной реабилитации, действующего при Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ходе консультаций специалисты фонда помогли защитникам разобраться в правовых вопросах, разъяснили порядок получения положенных мер социальной поддержки, выплат и льгот и ответили на индивидуальные обращения.

«Юридическое сопровождение стало важным дополнением к комплексной работе по поддержке защитников Отечества. Ведь каждому ветерану важно не только чувствовать заботу и внимание, но и знать, что рядом есть специалисты, готовые помочь в решении жизненных вопросов. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области продолжает работу, направленную на то, чтобы необходимая помощь была доступна каждому, кто встал на защиту Родины», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы за девять месяцев.