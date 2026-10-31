В Великих Луках появится улица имени партизанской связной Анастасии Дроздовой

10:43, 31 октября 2026, ПАИ

Улица имени партизанской связной Анастасии Гавриловны Дроздовой появится в районе улицы Корниенко в Великих Луках, сообщили ПАИ в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

В редакцию обратился краевед Владимир Павлов и поинтересовался увековечиванием памяти землячки. В октябре 1941 года Анастасия Дроздова увела немецких карателей в противоположную от партизанской базы сторону и завела отряд в топкое болото, повторив подвиг Ивана Сусанина. В феврале 1942 года о её подвиге составили акт, который представлен в Книге Памяти Псковской области.

По словам Владимира Павлова, 28 октября 2025 года он передал подробные архивные материалы о биографии и подвиге Анастасии Дроздовой, подготовленные школой № 16, сотрудникам Центрального музея Вооружённых Сил РФ. По ходатайству краеведа Псковский областной архив подготовил подробную справку.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в ответ на запрос издания сообщил, что вопрос о присвоении одной из улиц имени Анастасии Дроздовой рассмотрели на заседании общественного совета по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации города в ноябре прошлого года. Ходатайство школы № 16 поддержали, новый элемент улично-дорожной сети будет располагаться в районе улицы Корниенко.