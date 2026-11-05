Учитель из Пскова представит регион в финале Всероссийского проекта «Флагманы образования»

17:19, 05 ноября 2026, ПАИ

Учитель Центра специального образования № 1 Пскова Елена Серб представит регион в финале Всероссийского проекта «Флагманы образования». Финалистов ждёт насыщенная образовательная программа, общение с лидерами профессионального сообщества и новые возможности для обмена опытом, сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере MAX.

Елена Серб в профессии с 2014 года. Она преподаёт математику и информатику, ведёт занятия по шахматам и тренирует сборную команду центра по этому виду спорта. В школе все учащиеся со второго класса занимаются шахматами – это особенно важно для слабовидящих и незрячих детей: шахматы становятся для них доступным спортом, который помогает раскрыть потенциал и развить силу духа.

Своих учеников Елена Серб учит умению не сдаваться перед трудностями, верить в себя и находить нестандартные решения в сложных ситуациях, а в будущем стремится и дальше развивать и продвигать программу шахматного образования, делая её ещё более доступной и эффективной для детей с особенностями зрения.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.