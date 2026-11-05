Дорогу к деревне Трубичино отремонтируют ​в Великолукском районе

17:17, 05 ноября 2026, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги от трассы Великие Луки – Ущицы до деревни Трубичино проведут в Великолукском районе. Начальная цена контракта – 12 935 059 рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Работы охватят участок с км 0+878 по км 1+267. Подрядчик должен устранить дефекты и вернуть дорогу в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Начать работы нужно с даты заключения контракта, завершить – до 15 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает администрация Великолукского муниципального округа. Ремонт профинансируют из бюджета Псковской области и местного бюджета, доля софинансирования – 1 %.

Работы будут вести в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» и муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального округа».