В России разработали препарат для восстановления повреждённых суставов

15:34, 05 ноября 2026, ПАИ

Аутологичный лекарственный препарат «Хондросфера» разработали для пациентов с тяжёлыми повреждениями суставов. Его применение ожидается с 2028 года, пишет РИА Новости.

Препарат создали в ФГБУ ФНКЦ ФХМ имени Ю. М. Лопухина ФМБА России. Для его производства используют собственные клетки (хондроциты) и сыворотку крови пациента, без донорских материалов и компонентов животного происхождения.

Метод позволяет вырастить «живой имплантат», который по анатомическим и физическим свойствам идентичен здоровому человеческому хрящу.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья», в ходе которого и сообщили о разработке.