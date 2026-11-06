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Спорт

О победе псковской спортсменки на первенстве Ленинградской области по конкуру: прямой эфир из медиацентра ПАИ

Брифинг, посвящённый успеху псковской спортсменки на первенстве Ленинградской области по конкуру, проходит в медиацентре ПАИ.

Может ли маршрут оказаться неожиданностью для всадника? Бывают ли во время маршрута неудобные препятствия или связки препятствий, которые даются не так просто? Случались ли моменты неповиновения лошади Композиции на соревнованиях? Как можно оценить летний сезон в конкуре с точки зрения выступлений подопечных и работы клуба в целом?

Об этом подробно рассказывают директор конноспортивного клуба «Возрождение» Ирина Черезова (Поддуева) и воспитанница клуба, спортсменка Николь Петрова.

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