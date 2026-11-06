Рекорды на местах: миллионы просмотров районных газет Псковской области

12:34, 06 ноября 2026, ПАИ

Государственный медиахолдинг Псковской области представил результаты работы 34 сообществ в соцсети «ВКонтакте» за октябрь. Их совокупная аудитория достигла 334,6 тысячи подписчиков, за месяц она увеличилась на 2,8 тысячи. Публикации набрали 26,5 миллиона просмотров, суммарный охват составил 5,6 миллиона.

За месяц редакции разместили 9 700 публикаций, которые получили 318,5 тысячи отметок «Нравится», 10,6 тысячи комментариев и 2,1 тысячи репостов. Средний показатель вовлечённости аудитории (ER) по холдингу составил 6,31 %. Результаты отражают масштаб распространения контента и активное взаимодействие читателей с редакциями.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Вклад районных изданий

Значительную роль в общих результатах сыграли районные редакции. Их сообщества сочетают заметное число просмотров с высокой вовлечённостью аудитории. Эти показатели дополняют повестку встречи губернатора с коллективами районных изданий, состоявшейся в конце октября, и подтверждают востребованность местных СМИ в цифровой среде.

Газета «Призыв» из Себежа за месяц набрала 2 миллиона просмотров и 30,9 тысячи отметок «Нравится». Число комментариев достигло 1,1 тысячи – это наибольший показатель среди всех сообществ холдинга. ER составил 11,71 %.

«Печорская правда» при аудитории 10,8 тысячи подписчиков получила 1,9 миллиона просмотров, 24 тысячи отметок «Нравится» и 814 комментариев. Показатель вовлечённости составил 12,34 %.

Высокие значения ER также зафиксированы у изданий «Восход» Локнянского района – 12,21 %, «Псковская провинция» – 11,42 %, «Струги» – 10,88 %, «Вперёд» из Пустошки – 10,76 % и «Коммуна» из Дедовичей – 10,41 %. При этом публикации «Восхода» набрали 685 тысяч просмотров, «Струг» – 963,8 тысячи, «Коммуны» – 1 миллион.

Масштаб аудитории и рост подписчиков

Ряд районных сообществ за месяц приблизился к миллиону просмотров или превысил этот уровень. «Гдовская заря» набрала 1,3 миллиона просмотров, «Новосокольнический край» – 1 миллион, «Островские вести» – 964,9 тысячи, «Сельская новь» Бежаницкого района – 964,7 тысячи.

Одновременно районные издания увеличивали число подписчиков. Аудитория «Призыва» выросла на 116 человек, «Островских вестей» – на 93, «Новосокольнического края» – на 91, «Гдовской зари» – на 86, «Струг» – на 61, «Печорской правды» – на 52.

Показатели вовлечённости выше среднего по холдингу продемонстрировали также «Новая жизнь» Усвятского района – 9,96 %, «Льновод» из Палкино – 9,11 %, «Гдовская заря» – 8,87 %, «Земля Новоржевская» – 8,58 %, «Островские вести» – 8,24 %, «Пушкинский край» – 8,17 % и «Сельская новь» – 7,75 %.

Значение результатов

Итоги октября показывают, что медиахолдинг объединяет широкий масштаб распространения информации с возможностью адресной работы на уровне отдельных территорий. Районные редакции обеспечивают не только просмотры, но и обратную связь: читатели комментируют публикации, делятся ими и подписываются на сообщества.

Для партнёров это сочетание имеет практическое значение при реализации информационных и общественно значимых проектов. Общая сеть площадок позволяет обращаться к аудитории региона, а местные издания – учитывать территориальную специфику и выстраивать взаимодействие с жителями конкретных муниципалитетов. Представленные показатели характеризуют масштаб этой работы и отклик аудитории – основу для дальнейшего сотрудничества и оценки результатов совместных проектов.

Встреча губернатора с районными коллективами в конце октября – своевременное признание этой работы. Холдинг завершает октябрь с сильными общими показателями, но особые слова благодарности – районным газетам, которые доказали: качественная локальная журналистика даёт суперцифры.

Итоги октября подведены на основе официальной статистики сообществ социальной сети «ВКонтакте». Данные 34 сообществ автоматически собираются и обрабатываются в единой аналитической системе медиахолдинга, позволяя оценивать динамику аудитории, охваты, просмотры и вовлечённость пользователей, а также результаты работы каждой редакции и холдинга в целом.

СПРАВКА О МЕДИАХОЛДИНГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В структуру холдинга входит 38 средств массовой информации, охватывающих все типы платформ: информационные интернет-порталы, печатные издания (газеты муниципалитетов), региональный телеканал, пять радиостанций, агрегированные аккаунты в социальных сетях, наружные информационные экраны в международном аэропорту Пскова. Единая редакционная политика и централизованная рекламная служба обеспечивают полное покрытие аудитории региона – от крупных муниципальных центров до малых поселений.

Мы работаем с результатом. Попробуйте показать такие же цифры на своей площадке. Данные открыты и верифицированы. Следующая сводка – ровно через месяц.