Как защитить ребёнка от ОРВИ: советы экспертов

19:37, 05 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области отмечается сезонный рост риска распространения ОРВИ, особенно в детских коллективах. После каникул школьники и воспитанники детсадов вновь находятся в тесном контакте, что способствует передаче вирусов. Ключевые меры профилактики назвали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным Роспотребнадзора, наиболее эффективной мерой остаётся ежегодная вакцинация против гриппа. Оптимальный срок для прививки – сентябрь-октябрь, до начала подъёма заболеваемости.

Среди бытовых мер специалисты выделяют контроль микроклимата в помещениях: рекомендуемая температура – 21–24 градусов, влажность – 40–60 %. Важно регулярно проветривать комнаты, проводить влажную уборку и обрабатывать поверхности (в дошкольных учреждениях ежедневно моют в том числе игрушки).

Особое внимание Роспотребнадзор уделил гигиене рук: необходимо мыть их с мылом, а при отсутствии доступа к воде – использовать антисептик с содержанием спирта не менее 70 %. Детям следует выделять индивидуальные полотенца. При появлении симптомов ОРВИ ребёнок должен оставаться дома; возвращение в коллектив возможно только при наличии справки врача.

Также в ведомстве подчёркивают значение режима дня и базовых привычек: сбалансированного питания, достаточного питьевого режима, полноценного сна и умеренной физической активности. Прогулки на свежем воздухе рекомендованы даже в прохладную погоду – при температуре до −15…−22 градусов (с учётом возраста ребёнка).

В Роспотребнадзоре напомнили: профилактика – общая задача семьи и образовательных учреждений. Соблюдение этих правил позволяет существенно снизить риск заражения.