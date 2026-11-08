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Общество

Псковских пенсионеров приглашают на занятия в Университет третьего возраста

В библиотеке имени В. Я. Курбатова продолжается работа Университета третьего возраста. Для участников организованы лекции, встречи и практические тренинги по актуальным темам, сообщили ПАИ организаторы.

9 и 23 ноября в смарт‑зале пройдёт когнитивно‑моторный тренинг «Как поддерживать активность мозга и сохранять хорошее самочувствие». Спикером выступит Ольга Санникова. Начало – в 13:00.

11 ноября в 11:00 в смарт‑зале состоится встреча со специалистами клиники «Знахарь» на тему «Заболевание суставов». О причинах, профилактике и особенностях патологий расскажут главный врач Аркадий Гохман и физиотерапевт Руслан Есенов.

16 ноября в 11:00 в актовом зале пройдёт лекция доктора исторических наук, профессора Александра Седунова «Полиция в Псковской губернии в конце XIX — начале XX века». Слушатели ознакомятся с особенностями работы правоохранительных органов в регионе в указанный период.

18 ноября в 11:00 в смарт‑зале состоится встреча «Ресурсное состояние: сохранять, чтобы помогать». Ведущая — Надежда Алексеева. Мероприятие посвящено способам поддержания внутренних сил и психологического благополучия.

В тот же день, 18 ноября, в 14:00 в смарт‑зале запланирован практический тренинг «Секреты правильной речи. Развитие коммуникативных способностей человека». Специалист ЦДО Елена Ястребова расскажет о приёмах развития речи и коммуникации. Это занятие для группы до 10 человек, регистрация откроется позднее.

19 ноября в 11:00 в кабинете № 202 пройдёт занятие «На заметку потребителю» в рамках Школы ЖКХ. Тема – защита прав потребителей в сфере жилищно‑коммунальных услуг. Участники получат практические рекомендации по работе с квитанциями и разрешению спорных ситуаций.

В этот же день, 19 ноября, в 17:00 состоится новая встреча Университета третьего возраста в библиотеке «Родник». Тема будет объявлена дополнительно – следить за анонсами можно в официальных источниках проекта.

23 ноября в 16:00 в актовом зале пройдёт встреча, посвящённая физической активности при онкологических заболеваниях. Спикер – Павел Алексенко.

24 ноября в 11:00 в актовом зале запланировано занятие «Зарождение всех форм культуры в эпоху палеолита». Вместе с Еленой Максименко участники изучат истоки человеческого творчества, древние верования и первые проявления культурной деятельности.

Для участия в мероприятиях необходима запись у организаторов.

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