Актёр и каскадёр Анатолий Калмыков умер от обширного инфаркта

18:47, 08 ноября 2026, ПАИ

Актёр и каскадёр Анатолий Калмыков, известный по фильмам «Ширли-мырли», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Орёл и решка», умер от обширного инфаркта. Артист скончался 31 октября в возрасте 75 лет. Причину смерти ТАСС сообщил друг и коллега Калмыкова.

«У Анатолия не выдержало сердце. У него случился обширный инфаркт», - рассказал собеседник агентства.

Анатолий Калмыков посвятил кинематографу более 50 лет и снялся более чем в 160 проектах. Его карьера началась в 1969 году с работы каскадёром: он выполнял опасные трюки вместо актёров.

Среди первых картин с его участием - «Адъютант его превосходительства», киноэпопея «Освобождение» и приключенческий фильм «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Позднее Калмыков стал появляться в кадре и как актёр, исполняя преимущественно эпизодические роли.

В его фильмографии также есть фильмы «Фонтан», «По ту сторону волков», «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара» и «Мосгаз. Дело № 2: Палач». Среди более поздних работ - сериалы «Отель Элеон» и «Настенька».

Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине.