Житель Пскова уснул прямо во время кражи

12:49, 09 ноября 2026, ПАИ

В Пскове местного жителя обвиняют в краже из магазина самообслуживания. Мужчина проник в закрытое помещение ночью, забрал семь пачек сигарет, примерил одежду с логотипом магазина, но в итоге уснул прямо на месте. Уголовное дело направили в суд, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Всё произошло в августе 2026 года. Мужчина отмечал день рождения в ночном клубе и выпивал. Около трёх часов ночи он вышел покурить, но сигарет при себе не оказалось. Неподалёку он заметил закрытый магазин и решил раздобыть сигареты там.

Пскович стал дёргать ручку входной двери и в итоге открыл её, сломав щеколду. Внутри он нашёл толстовку и жилетку с логотипом магазина, надел их, а затем взял с полки семь пачек сигарет разных марок и спрятал в карман куртки. Одну сигарету мужчина сразу закурил.

Однако далеко уйти ему не удалось: из-за сильного алкогольного опьянения он уснул в магазине. Когда проснулся, обнаружил, что остался без обуви, но где её потерял, вспомнить не смог. После этого отправился домой.

Позже к нему пришли полицейские и показали запись с камер видеонаблюдения. Мужчина узнал себя и добровольно отдал толстовку и жилетку. Как выяснилось, одежда принадлежала директору магазина.

Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение) направили в суд. По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.