Трактор вместо квеста

09:47, 10 ноября 2026, ПАИ

Правительство России постановлением от 30 октября 2026 года № 1433 изменило правила поддержки малого агробизнеса. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, начнёт действовать 17 ноября 2026 года. То есть в полной мере изменения заработают в 2027 году. Фермеры получат возможность направлять гранты на частичное погашение кредитов, привлечённых для развития своих проектов, а при покупке оборудования стоимостью до 3 млн рублей включительно им больше не потребуется подтверждать его наличие в реестре российской промышленной продукции.

Государственная поддержка становится ближе к реальным потребностям хозяйств. Фермеру важно не только получить грант, но и иметь возможность использовать его там, где финансовая нагрузка особенно ощутима. Для Псковской области такие изменения имеют вполне практический смысл.

В поддержке сельского хозяйства важно не только то, сколько денег выделило государство. Не менее существенно, можно ли воспользоваться ими тогда, когда хозяйству действительно нужна помощь. Правительство разрешает направлять грантовые средства на частичное погашение кредитов, привлечённых для развития фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организации малых сельских пекарен, а также реализации агропроектов участников специальной военной операции. Размер такого возмещения может составлять до 20 % суммы кредита.

Это шаг к более здравой логике господдержки: помогать не только начинать дело, но и выдерживать финансовую нагрузку, связанную с его развитием. Если предприниматель привлёк заёмные деньги на агропроект, сама по себе эта последовательность действий не должна превращаться в препятствие для помощи.

При этом важно не создавать завышенных ожиданий. Речь не о списании любого фермерского долга и не об автоматической выплате каждому заёмщику. Объявленная мера позволяет использовать грантовую поддержку на частичное погашение кредита, связанного с определённым проектом. «До 20 %» – это предел возмещения, а не обещание одинаковой компенсации всем.

Псковский опыт позволяет понять, для каких задач вообще нужен более гибкий механизм помощи: строительство, оснащение и модернизация – именно те направления, где предпринимателю приходится заранее рассчитывать источники финансирования.

Второе изменение выглядит скромнее, но заслуживает внимания. Для промышленной продукции стоимостью до 3 млн рублей включительно снимается требование подтверждать её наличие в реестре российской промышленной продукции либо в реестре продукции, не имеющей российских аналогов. Поправки затрагивают в том числе поддержку сельского туризма. В самом постановлении требование о реестрах сохраняется для продукции стоимостью свыше 3 млн рублей.

Это не отмена отчётности и не разрешение покупать что угодно. Снимается конкретное документальное требование. Но именно из таких требований и складывается расстояние между решением приобрести оборудование и возможностью сделать это с государственной поддержкой.