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Происшествия

В Дедовичском районе водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим

Дедовичский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей водителя грузового автомобиля ГАЗ-3302, по вине которого в ДТП пассажир легковой машины получил травмы средней тяжести, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Авария произошла 3 августа на девятом километре дороги Дубровка – Дедовичи. Водитель грузовика, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris на нерегулируемом перекрёстке. Кроме того, он не выбрал безопасную скорость и не учёл дорожные условия и интенсивность движения.

В результате столкновения пассажиру Hyundai Solaris был причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд выслушал потерпевшую, изучил материалы дела и признал водителя виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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