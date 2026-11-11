Мир не мир. В Абу-Даби начинается второй день переговоров по украинскому вопросу

11:00, 11 ноября 2026, ПАИ

Первый день переговоров по украинскому вопросу завершился 10 ноября, продолжение намечено на сегодня, 11-е. Среди центральных тем – гарантии безопасности и территориальные разногласия. Уже сама эта повестка требует разговора не только о прекращении боевых действий, но и об условиях жизни после них.

Необходимо договориться о правилах, которые сделают новую войну менее вероятной. Это сложно. Но только это позволяет рассчитывать на долгосрочный результат. Российская сторона публично обозначила именно такую цель. Объясняя смысл возобновления контактов, Владимир Путин говорил об обеспечении безопасности Украины и России после окончательного мирного урегулирования, а не после кратковременной приостановки боевых действий. Вопрос об архитектуре европейской безопасности он также связал с содержанием будущих договорённостей.

Разница существенная. Прекращение огня может стать необходимым шагом к миру. Но оно не заменяет ответа на вопросы о военных обязательствах, размещении вооружений, контроле за выполнением соглашений и последствиях их нарушения. Если всё это оставить за скобками, возникнет риск получить не завершённый конфликт, а вооружённое ожидание следующего столкновения.

У нынешней дискуссии есть предыстория. В декабре 2021 года Москва опубликовала проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Письменные ответы Вашингтон и альянс передали 26 января 2022 года.

Суть разногласий при этом была принципиальной. Москва добивалась отказа от дальнейшего расширения НАТО и изменения подходов к размещению военной инфраструктуры. В феврале 2022 года российский МИД констатировал, что конструктивного ответа на базовые положения не получил. Одновременно ведомство отмечало готовность США обсуждать отдельные меры контроля над вооружениями и снижения рисков. Иными словами, спор шёл не об отсутствии любого диалога, а о том, какие вопросы должны составлять его основу.

Теперь послевоенное устройство безопасности в Европе вновь оказалось в центре переговорной повестки. По сообщениям о встрече в Абу-Даби, именно эту тему российская сторона намеревалась сделать одной из основных.

Переговоры в первый день проходили на русском языке. Значение этой детали символично: даже при глубочайшем политическом разрыве сохраняется возможность прямого разговора. На утро 11 ноября оснований объявлять мир близким нет: переговоры должны продолжиться, а самые трудные вопросы остаются в повестке.

Москва, Киев, Вашингтон и европейские столицы подходят к урегулированию с разными интересами. Украинская сторона называет среди приоритетов прекращение боевых действий, послевоенные гарантии безопасности, восстановление и гуманитарные меры. Но при этом атакует мирные города России массированными волнами БПЛА. Европейские представители участвовали в консультациях с украинской и американской делегациями перед трёхсторонней встречей, но единства в их позициях так и нет. Более того, Украина и ЕС старательно делают все, чтобы война продолжилась. Исходя из этого, российская сторона не ждёт от переговоров многого. И потому в зоне СВО наши войска продолжают развивать успех.