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Общество

О влиянии высоких каблуков на здоровье и самооценку женщин рассказали эксперты

Высокие каблуки давно стали не просто предметом гардероба, но и воплощением женственности, привлекательности и уверенности. Однако постоянное ношение такой обуви может негативно сказаться на опорно-двигательном аппарате, изменить походку и увеличить нагрузку на стопы и суставы. Как организм адаптируется к каблукам, какие проблемы могут возникнуть при их регулярном использовании и как восстановить ноги после долгого дня, рассказал врач-травматолог-ортопед Кирилл Птицын.

В интервью «Известиям» он объяснил, что высокий каблук изменяет естественное положение стопы: пятка поднимается, а голеностопный сустав начинает работать, как будто человек постоянно стоит на носках. Это приводит к нарушению привычной механики ходьбы, укорачиванию шага и непривычной нагрузке на мышцы голени.

Ежедневное и длительное ношение такой обуви заставляет мышцы и сухожилия адаптироваться к изменённому положению стопы. Икроножные мышцы могут терять эластичность, а ахиллово сухожилие — становиться жёстче. Поэтому после перехода на обувь с низким каблуком некоторые женщины могут испытывать дискомфорт и натяжение в голенях.

Распределение нагрузки на стопу также меняется. Чем выше каблук, тем больше давление приходится на передний отдел стопы, особенно на область под основаниями пальцев. Узкий носок обуви дополнительно сдавливает пальцы, а стопа может смещаться вперёд. Это часто вызывает болезненность, появление натоптышей и жжение в ногах к концу дня.

Неустойчивость обуви на тонкой шпильке увеличивает риск подвернуть голеностоп и растянуть связки, особенно при ходьбе по неровной поверхности.

По словам Птицына, ходьба на высоких каблуках влияет на положение тела, движения таза и туловища. Организм пытается сохранить равновесие, что приводит к изменению сгибания коленей и перераспределению нагрузки на мышцы.

Суставы переднего отдела стопы, голеностоп и колени также испытывают дополнительную нагрузку. Однако повышенная нагрузка не обязательно приводит к артрозу или деформации позвоночника. Важную роль играют возраст, масса тела, состояние стоп, наличие травм и продолжительность ношения обуви.

Регулярное перенапряжение может вызвать повторяющиеся боли в стопах, голенях, коленях и пояснице. Однако не стоит связывать любую боль в спине исключительно с ношением каблуков.

Среди распространённых проблем у любительниц каблуков специалист выделяет натоптыши и мозоли, вальгусное отклонение большого пальца стопы («косточка») и молоткообразную деформацию пальцев. Узкая обувь и высокий каблук усиливают давление на пальцы и могут усугубить неприятные ощущения. Индивидуальное строение стопы и наследственная предрасположенность также влияют на развитие деформаций.

Если боль повторяется после каждого рабочего дня, сохраняется даже после смены обуви или мешает ходить, необходимо обратиться к травматологу-ортопеду.

Для ежедневного использования врач рекомендует обувь с невысоким широким каблуком (2–3 сантиметра). Важно учитывать не только высоту, но и другие характеристики модели: просторный носок, подходящий размер, надёжную фиксацию пятки и устойчивую подошву.

Обувь не должна сдавливать пальцы или требовать постоянного напряжения мышц. Высокие каблуки лучше оставить для кратковременных выходов, а для долгих прогулок и дороги иметь удобную сменную пару.

Универсального времени, в течение которого можно безопасно носить высокие каблуки, не существует. Продолжительность и последствия нагрузки индивидуальны. При наличии деформаций стопы, болей или последствий травм обувь следует выбирать с учётом особенностей здоровья.

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