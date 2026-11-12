В Псковской области вынесли приговор иностранцам за контрабанду крупной партии лосося

22:24, 12 ноября 2026, ПАИ

Невельский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела двух граждан Республики Беларусь и гражданина Республики Таджикистан, обвиняемых в контрабанде лососины. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимые приобрели на территории Республики Беларусь партию атлантического лосося весом 5 523,96 килограмма, незаконно переместили его через госграницу РФ вне установленных мест таможенного контроля и оформления и доставили на территорию Калининской овощной базы в Санкт-Петербурге для дальнейшей реализации в России. При этом у товара отсутствовали необходимые отметки и документы.

Подсудимые на судебном заседании полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Их признали виновными и каждого приговорили к лишению свободы на сроки от трёх до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и к штрафам в размерах от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы транспортные средства, использовавшиеся осуждёнными для перевозки контрабандного товара.