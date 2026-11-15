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День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью отмечается в России 15 ноября

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью отмечается в России сегодня, 15 ноября, пишет calend.ru.

Дата связана приказом МВД Советского Союза № 0014 «О создании управления по борьбе с организованной преступностью» от 15 ноября 1988 года, когда было организовано 6-е управление МВД СССР.

В 2008 году в результате реформирования в системе МВД оно было преобразовано в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России). Его работа – это прежде всего борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией. Кроме того, для борьбы с вооружённой преступностью, поддержки оперативных и следственных действий в составе этих подразделений были созданы отряды быстрого реагирования (известные как СОБРы).

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