Не попадись! В Пскове подвели итоги проекта «Пятая четверть»

14:54, 19 ноября 2026, ПАИ

Чему ребята могут научиться вне уроков, если дать им возможность самим придумывать идеи и пробовать воплощать их? Такой подход лёг в основу псковского проекта «Пятая четверть». Для детей разного возраста и их родителей организовали городские спортивные и творческие события, а на практических занятиях школьники осваивали правила безопасности. Дети пошли дальше: сняли обучающие ролики, чтобы поделиться полученными знаниями со сверстниками. Что удалось воплотить в жизнь и какие результаты «Пятой четверти» окажутся полезны и после её завершения – в нашем материале.



Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»

Фото: ​предоставила АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»























Три площадки – один семейный день

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове родители не просто болели за детей – они и сами выходили на старт. Семейный забег «Мы – чемпионы!» собрал почти 2 000 человек. Дистанции проходили в разных возрастных категориях, а на память о спортивном празднике участники получили медали. Для семьи это был повод провести день вместе, причём не по разные стороны беговой дорожки.

Так начался проект «Пятая четверть»: 31 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Пскове прошли сразу три городских события. Возможность попробовать себя была не только у тех, кто любит спорт. На фестивале «Ритмы города» более 300 юных артистов – солисты и участники творческих коллективов – выступили перед публикой. Вместе со зрителями и гостями фестиваль собрал около 1 400 человек. Вместе с ребятами выступили и приглашённые артистки – Лиза Матрёшка, Джана и Анна Роор.

На фестивале «Безопасный город» детям и родителям предложили не просто смотреть со стороны, а самим выполнять задания на интерактивных площадках. Там они могли задать вопросы представителям экстренных служб, правоохранительных органов и общественных организаций, а затем применить услышанное на практике. В фестивале приняли участие более 700 детей.

Организовать его помогли службы и общественные организации, которые учат детей безопасному поведению: школа безопасности «Стоп угроза», ГУ МЧС России по Псковской области, Управление Госавтоинспекции и УМВД России по Псковской области, региональное отделение Национального центра помощи, Псковское региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области, Российский Красный Крест и другие.



Тему безопасности продолжили уже на занятиях для младших школьников.

«За каждым мероприятием «Пятой четверти» стоит большая совместная работа десятков людей и организаций. Мы взаимодействовали с образовательными учреждениями, представителями экстренных служб, общественными объединениями, творческими коллективами, специалистами и волонтёрами. У каждого были свои задачи, но всех объединяло желание сделать для детей что-то действительно полезное. Особенно ценно, что многие партнёры не ограничивались формальным участием, а предлагали собственные идеи, ресурсы и помощь. Именно благодаря такому взаимодействию нам удалось реализовать мероприятия разного масштаба и охватить более 4,5 тысячи участников», – рассказала координатор проекта Алёна Орлова.

От правильного ответа – к уверенному отказу

«Не уходи с незнакомыми» – правило, которое дети хорошо знают. Но в жизни распознать опасность бывает сложнее: незнакомый взрослый может не звать ребёнка за собой напрямую, а попросить о помощи или предложить подарок. Дети привыкли вежливо отвечать взрослым, поэтому им не всегда легко заметить уловку и отказать. Важно не только знать правило, но и понимать, когда оно действует, даже если просьба кажется безобидной.

«Когда спрашиваешь детей, можно ли уходить с незнакомым человеком, практически все отвечают: «Нет». Но стоит предложить конкретную ситуацию – взрослый просит помочь найти собаку, говорит, что его прислала мама, или предлагает подарок – и ответы становятся совсем другими. Поэтому на наших тренингах мы не ограничиваемся разговорами о правилах. Мы проигрываем ситуации, тренируем уверенный отказ, учимся привлекать внимание окружающих. Конечно, мы надеемся, что детям никогда не придётся применять эти навыки. Но безопасность начинается с готовности действовать, а не только со знания правильного ответа», – объяснила педагог-тренер проекта Анастасия Макеенок.

На таких занятиях можно было не только сказать: «Я позову на помощь», – но и попробовать это сделать. Вместе с педагогами дети разбирали, как реагировать, если посторонний просит сохранить разговор в тайне, и что делать, если оказался один дома или в незнакомом месте. Всего в образовательных организациях Пскова провели 50 бесплатных тренингов для 1 500 учеников начальных классов.

Вместо наставлений – пятнадцать историй

Для подростков задача оказалась другой: не только разобраться, как действовать, но и объяснить это так, чтобы сверстник понял. Для этого нужно было придумать узнаваемую ситуацию, показать, где герой может ошибиться, и предложить выход – без длинных наставлений. Так строилась работа в медиапроекте «Не попадись!», к которому присоединились 75 ребят.

Сначала прошли встречи со специалистами. На них дети разбирали повседневные ситуации и пробовали говорить о безопасности простым языком. Затем команды сами взялись за сценарии и съёмки. Одни выбрали тему общения с незнакомыми взрослыми, другие – безопасность на дороге, поведение дома без родителей или действия при пожаре. Чтобы довести историю от замысла до готового видео, нужно было договориться в команде, распределить задачи и выступить перед камерой.

По 15 сценариям на разных площадках в Пскове сняли и смонтировали 15 обучающих роликов. По итогам конкурса наградили десять победителей, но на этом жизнь роликов не закончилась: их продолжают распространять в соцсетях. Видео можно посмотреть вместе с ребёнком дома или показать на классном часе, а затем спросить: «Как бы ты поступил на месте героя?» (vk.ru/clips/playlist/-213067233_1).

«Для нас было важно, чтобы результаты проекта продолжали работать и после завершения мероприятий. Фестиваль заканчивается, но впечатления и новые интересы остаются. Полученные навыки могут однажды помочь ребёнку избежать опасности. А видеоролики, которые создали подростки, смогут посмотреть тысячи других детей. Именно в этом я вижу ценность социальных проектов – когда одна инициатива запускает изменения, которые продолжаются гораздо дольше самого проекта», – отметила руководитель «Пятой четверти» Мария Андреева.

Проект «Пятая четверть» реализовал Центр интеллектуального развития «Вектор» при поддержке «Движения первых» в рамках конкурса «Гранты первых» (vk.ru/bezopgorod60).