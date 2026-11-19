Ансамбль «Псков» представит уникальный синтез музыки, слова и песочной анимации

23:30, 19 ноября 2026, ПАИ

22 ноября в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт ансамбля русской музыки «Псков». Коллектив, чья история насчитывает более 50 лет, представит необычную программу «Сказ о Великой и Пскове». В этом проекте живая народная музыка соединяется с литературным словом и искусством песочной анимации – этот формат для ансамбля новый, и артисты называют его экспериментом. Об этом солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова рассказала в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

В основе постановки вымышленная история, действие которой разворачивается в древние времена на берегах, где сливаются воды Великой и Псковы.

Особенность программы – песочная анимация в исполнении художницы Оксаны: визуальные образы будут рождаться прямо на глазах у зрителей, дополняя музыкальную ткань спектакля. По словам гостьи эфира, колоритную музыку специально «разбавили разными спецэффектами, чтобы это было более образно».

«Мы впервые проводим такой проект вместе с художником песочной анимации. Мне кажется, что это будет очень красивое действо», – отметила артистка.

Опыт совместного показа уже есть: однажды ансамбль исполнял эту программу на заказном концерте для детей – и юные зрители остались в восторге. Сейчас коллектив готовится к публичному показу: генеральные прогоны пройдут в выходные дни.

Помимо ноябрьского концерта, ансамбль продолжает активную гастрольную деятельность в Псковской области в рамках проекта «Культурные выходные» и готовит новогодние программы, в том числе постановку по пушкинской «Метели» и проект «Мы родом из Советского Союза» с приглашёнными солистами.