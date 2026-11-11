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На Неделе креативной экономики в Пскове представят программу «Путь творца» и шоу-кейс «За музыкой»

В рамках Недели креативной экономики в Пскове представят программу для творческих специалистов «Путь творца» и шоу-кейс для музыкантов «За музыкой». Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказали менеджер по развитию сетевой резиденции арт-кластера «Таврида» креативного пространства «Лофт», руководитель Школы креативных индустрий в Печорах Иван Корнышев и певица, автор, организатор шоу-кейса «За музыкой» Лиза Матрёшка.

Фото здесь и далее: ПАИ

По словам Ивана Корнышева, креативный кейс «Путь творца» вырос из шоу-кейса «За музыкой» и рассчитан не только на музыкантов.

«На базе этой арт-резиденции у нас уже пять творческих сообществ, и эти сообщества работают регулярно, буквально еженедельно. У нас есть возможность в очень большом и очень заинтересованном кругу выявлять все боли и все потребности этих сообществ. Исходя именно из этих побуждений, было предложено сделать креативный кейс «Путь творца», – отметил он.

По его словам, участникам расскажут о фестивалях, форумах и региональных проектах, а также о возможностях для творцов в бизнесе, грантовой поддержке и социальном проектировании. В программе заявлены выступления региональных специалистов и федеральных гостей, среди которых музыкальные продюсеры Антон Пронин, Андрей Рыжков и Вадим Рахбари.

Кроме того, в рамках Недели креативной экономики пройдёт шоу-кейс «За музыкой». В программе заявлены образовательные мероприятия с участием региональных и федеральных экспертов, а финалисты смогут представить авторскую музыку на сцене.

По словам Лизы Матрёшки, музыкальная программа задумана в связке с «Путём творца». Она добавила, что сама планирует участвовать в мероприятиях как слушатель – собранные темы важны ей и как музыканту, и как творческому предпринимателю.

«Я лично сама выступаю здесь не как организатор, а как активный слушатель, потому что вся эта программа, которую мы собрали, она мне тоже очень нужна как музыканту, как творцу, как предпринимателю. В этом году шоу-кейс порадовал нас огромным количеством заявок по сравнению с предыдущими нашими шоу-кейсами. У нас невероятный рост, и это радует. Это говорит о том, что шоу-кейс нужен, что это мероприятие интересно», – сказала Лиза Матрёшка.

Среди тем образовательной программы – организация концертов в регионах, поиск визуального кода и синхронизация музыки в спектаклях и кино. Также запланированы вечерние встречи, посвящённые трудностям, с которыми сталкиваются творцы.

Завершится музыкальная часть Недели креативной экономики квартирником, где выступят шесть финалистов шоу-кейса. В этом году заявки поступили в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Йошкар-Олы.

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