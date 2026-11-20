Псковские кадеты примут участие в Кремлёвском благотворительном бале
Два ученика гимназии № 29 Пскова представят регион на XI Международном Кремлёвском благотворительном кадетском балу. Он пройдёт в Москве 2 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В состав псковской делегации вошли Павел Смирнов и Полина Скрябина – ученики 11 «С» кадетского класса пожарно-спасательной направленности. Для кадет из Псковской области это будет уже четвёртое участие в мероприятии.
В этом году бал соберёт около трёх тысяч юношей и девушек из всех регионов России, представителей ведомственных образовательных учреждений, а также молодёжь из 95 зарубежных стран.
Мероприятие проводится при поддержке президента России Владимира Путина. В 2026 году бал посвящён Году единства народов России и проходит в поддержку специальной военной операции.
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