Псковские кадеты примут участие в Кремлёвском благотворительном бале

16:53, 20 ноября 2026, ПАИ

Два ученика гимназии № 29 Пскова представят регион на XI Международном Кремлёвском благотворительном кадетском балу. Он пройдёт в Москве 2 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В состав псковской делегации вошли Павел Смирнов и Полина Скрябина – ученики 11 «С» кадетского класса пожарно-спасательной направленности. Для кадет из Псковской области это будет уже четвёртое участие в мероприятии.

В этом году бал соберёт около трёх тысяч юношей и девушек из всех регионов России, представителей ведомственных образовательных учреждений, а также молодёжь из 95 зарубежных стран.

Мероприятие проводится при поддержке президента России Владимира Путина. В 2026 году бал посвящён Году единства народов России и проходит в поддержку специальной военной операции.