Таврический инвестиционно-экономический форум пройдёт в Москве

17:12, 20 ноября 2026, ПАИ

Третий Международный Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве 9 и 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ведущей темой форума станет «Образование и кадры: инвестиции в человеческий капитал». В нём примут участие представители федеральных и региональных органов власти, российского и международного бизнеса, ведущих вузов и зарубежных делегаций. Планируется обсудить новые возможности социально-экономического развития регионов.

Форум является плановым мероприятием для Херсонской области и позиционируется как образовательный хаб. В повестке – использование искусственного интеллекта в образовании, адаптация системы образования исторических территорий к новым вызовам, подготовка и переподготовка кадров, академическая честность, цифровое неравенство и развитие человеческого капитала. Особое внимание уделят практическим решениям, которые помогут молодым специалистам реализовать потенциал, а образовательным организациям и бизнесу – выстроить долгосрочное сотрудничество.

Мероприятие пройдёт в очном и дистанционном форматах. Таврический форум проводится ежегодно и прошёл путь от регионального мероприятия в Геническе до международной площадки в Москве. Его цель – организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и обществом для социально-экономического развития исторических территорий и создания достойных условий для жизни людей.