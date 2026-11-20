Мошенники выманили у псковичей деньги под предлогом «декларирования»

18:45, 20 ноября 2026, ПАИ

Полиция Псковской области зафиксировала серию мошеннических действий в Пскове, Великих Луках и Псковском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники выходили на связь с гражданами в мессенджерах и под предлогом «декларирования» сбережений убеждали людей переводить деньги. Отдельным потерпевшим также предлагали дополнительный заработок в интернете.

В числе пострадавших как пенсионеры, так и молодые люди. Общий ущерб превысил миллион рублей. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными: не доверять незнакомцам, которые предлагают «задекларировать» или «обезопасить» деньги, не переводить средства на неизвестные счета и не вести продолжительных разговоров с подозрительными собеседниками.