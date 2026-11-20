Более 54 миллиардов рублей поступлений в бюджет обеспечили налогоплательщики в Псковской области

21:54, 20 ноября 2026, ПАИ

В УФНС России по Псковской области прошло расширенное заседание коллегии, участие в котором приняли заместители руководителя управления, начальники профильных отделов ведомства и приглашённые лица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель управления Анна Кутузова подвела итоги работы за десять месяцев 2026 года и озвучила ключевые аспекты развития и актуальные задачи, которые стоят перед ведомством сегодня, 20 ноября.

Так, в январе – октябре 2026 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Псковской области поступило более 54 миллиардов рублей налоговых платежей, что на семь миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в консолидированный бюджет Псковской области поступило более 37 миллиардов рублей – это на 6,8 % больше, чем за десять месяцев 2025 года. Стабильный рост демонстрируют и страховые взносы: за десять месяцев 2026 года их поступления составили более 27 миллиардов рублей с темпом роста 113 %.

Ранее сообщалось, что итоги системной работы по повышению доходов регионального бюджета обсудили в правительстве Псковской области.