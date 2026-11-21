Руководитель ФСБ России принял участие в открытии памятной доски Феликсу Дзержинскому

12:44, 21 ноября 2026, ПАИ

Памятную доску Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, возглавлявшему Высший совет народного хозяйства СССР с 2 февраля 1924 года по 20 июля 1926 года, открыли в Москве. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и помощник президента России Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Доску установили на Славянской площади – на фасаде здания, возведённого в 1912–1913 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова. Именно здесь располагался ВСНХ СССР, которым руководил Феликс Дзержинский. Памятная доска выполнена из бронзы скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.

«Сегодня Россия вновь решает масштабные задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Исторические условия, конечно, другие. Но значение эффективного государственного управления, жёсткой дисциплины и личной ответственности за результат остаётся неизменным. Эти качества в сочетании с исключительной работоспособностью и требовательностью к себе отличали Феликса Эдмундовича Дзержинского», – отметил Денис Мантуров.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель общественного совета при ФСБ России Василий Титов, представители федеральных и столичных органов власти, общественных, ветеранских и образовательных организаций, москвичи и гости столицы.

Феликс Дзержинский возглавил ВСНХ СССР в 1924 году, направив усилия на восстановление и стабилизацию промышленности, разрушенной в период войн и революций. Знаковой датой стало 20 ноября 1924 года, когда он принял руководство Главметаллом ВСНХ СССР: под его началом производство металла выросло на 200 %, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности увеличилась на 120 %. Феликс Дзержинский оставался на посту председателя ВСНХ СССР вплоть до своей кончины в 1926 году, посвятив свою жизнь служению Отечеству.