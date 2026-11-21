Псковичей приглашают написать географический диктант

14:25, 21 ноября 2026, ПАИ

XII Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» пройдёт в Пскове с 22 ноября по 10 декабря, сообщили ПАИ организаторы.

Жители региона могут написать диктант как онлайн на официальном сайте dictant.rgo.ru, так и очно на площадках различных учреждений. Офлайн-площадки в Пскове будут работать 22 ноября. В 12:00 псковичи могут написать диктант в ПсковГУ (площадь Ленина, 2), а также в президентском зале библиотеки им. В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

Напомним, акция «Географический диктант» – это масштабный просветительный проект, который объединяет людей разных возрастов и профессий, интересующихся географией России. Диктант проходит ежегодно с 2015 года.