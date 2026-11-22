Биолог объяснил, можно ли встретить гадюку зимой

23:44, 22 ноября 2026, ПАИ

Гадюки зимуют в сухих убежищах с температурой не ниже нуля градусов, однако в оттепели могут ненадолго выползать из укрытий, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, змеи укрываются в норах грызунов, трещинах в земле, пустотах под корнями, кучах хвороста, иногда даже в подвалах и погребах. Часто они зимуют группами, сплетаясь в клубки, – в одном укрытии можно насчитать несколько десятков особей.

Дмитрий Сафонов отметил, что убежище должно быть сухим, а температура в нём не должна опускаться ниже нуля на протяжении шести–восьми месяцев. Поэтому гадюки зимуют на глубине до двух метров, где держится плюс два–четыре градуса.

В тёплые зимы отдельные особи ненадолго выползают из укрытий. Это лишь кратковременное пробуждение, а не полноценная активность. Массово зимой гадюки не охотятся, а при затяжной холодной зиме находятся в оцепенении до весны.

Биолог подчеркнул, что подготовка к зимовке начинается с конца лета: змеи активно питаются и накапливают жир, чтобы пережить холода. Постепенно они становятся медлительными, больше греются на солнце и реже выходят на охоту. Без достаточных запасов змея может погибнуть.