Вице-чемпион Псковской области по хоккею с победы начал новый розыгрыш регионального первенства

10:19, 23 ноября 2026, ПАИ

Вице-чемпионы Псковской области, хоккеисты «Пскова» разгромили «Порхов» со счётом 9:2 в своём первом матче нового розыгрыша регионального первенства. Матч прошёл в Ледовом дворце 22 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Благодаря этой победе псковичи сразу же вышли на второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Лидирует по-прежнему «Красный город», который 21 ноября выиграл у «Родины» – 9:4. Для красногородцев это вторая победа в трёх играх нынешнего сезона.

Следующий матч турнира состоится в Ледовом дворце Пскова 28 ноября. Сыграют псковский «Легион» и «Невель».