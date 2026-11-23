Вице-чемпион Псковской области по хоккею с победы начал новый розыгрыш регионального первенства
Вице-чемпионы Псковской области, хоккеисты «Пскова» разгромили «Порхов» со счётом 9:2 в своём первом матче нового розыгрыша регионального первенства. Матч прошёл в Ледовом дворце 22 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Благодаря этой победе псковичи сразу же вышли на второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
Лидирует по-прежнему «Красный город», который 21 ноября выиграл у «Родины» – 9:4. Для красногородцев это вторая победа в трёх играх нынешнего сезона.
Следующий матч турнира состоится в Ледовом дворце Пскова 28 ноября. Сыграют псковский «Легион» и «Невель».
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Вице-чемпион Псковской области по хоккею с победы начал новый розыгрыш регионального первенства