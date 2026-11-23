16 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:48, 23 ноября 2026, ПАИ

16 единиц оружия и около 100 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели более 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 11 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.