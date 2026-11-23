Новые госслужащие в Псковской области прошли обучение по командообразованию

17:52, 23 ноября 2026, ПАИ

Интерактивная лекция «Анатомия команд» прошла в правительстве Псковской области. Мероприятие организовали для сотрудников, впервые поступивших на государственную службу региона, сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере MAX.

В качестве эксперта выступил научный редактор журнала «Блокнот гражданского просвещения», политолог, эксперт по командообразованию и куратор федеральных событий Руслан Шкута.

Кроме того, в рамках образовательной программы для новых госслужащих сегодня состоялась стратегическая сессия «Команда первого года».