Технологии – для ума, а не вместо него. Какой ИИ нужен России

10:58, 27 ноября 2026, ПАИ

Россия делает ставку на искусственный интеллект, но хочет, чтобы он развивал мышление человека, а не заменял его. Для Псковской области это не лозунг. Это вопрос о том, чему и как мы учим детей прямо сейчас.

26 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ, рассчитанную до 2036 года, и утвердить национальный план действий. Заняться этим он поручил Комиссии по вопросам развития технологий ИИ. Ради этого, по его словам, нужно «максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем».

Президент поддержал отечественные языковые модели. Среди поручений: наращивать оцифровку достоверных данных для их обучения, расширять использование ИИ в науке, создавать возможности для инвестиций в суверенный ИИ. Пользователь должен получить на смартфоне «окно выбора» ИИ-приложений, в том числе российских.

Путин против избыточных ограничений: регулирование должно помогать развитию, а не тормозить его. Риски при этом нельзя игнорировать. Он отметил, что ИИ вышел на качественно новый уровень автономности, а в мире растёт число инцидентов с участием ИИ-агентов. Правила для агентных моделей государство намерено строить в диалоге с бизнесом, обществом и экспертами. Это разумный подход. Жёсткий запрет оставил бы страну «в стороне от дороги», а отсутствие правил оставит человека без защиты.

Здесь главный смысл всего сказанного. Путин поручил разработать для школы «дидактику XXI столетия», которая нацелена на самостоятельное мышление, умение ставить вопросы, критически оценивать информацию и аргументировать свою позицию. Значение учителя, по его словам, будет только расти .

В Псковской области эту задачу уже решают. Внеурочный курс по ИИ для учеников 5–11-х классов апробируют в пяти школах: в Центре образования Опочецкого района, в многопрофильном правовом лицее № 8 и Псковском техническом лицее, в великолукских лицее № 11 и Инженерно-экономическом лицее имени академика И. М. Виноградова.

Школьники учатся понимать, как устроен ИИ, и соблюдать цифровую гигиену. С 1 сентября 2027 года такой курс появится во всех школах страны. Педагоги области параллельно проходят повышение квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» . Это правильный порядок: сначала учитель, потом ученик.

Псковский «Кванториум» учит детей работать с ИИ, VR/AR, робототехникой и аэросъёмкой. Такие практики показывают, что нейросеть может быть инструментом проекта, а не готовым ответом на домашнее задание.

Опасность не в самой нейросети, а в привычке перекладывать на неё всё подряд: сочинение, расчёт, мнение. Если ребёнок не научился сомневаться и проверять, быстрый ответ делает его не умнее, а зависимее. Вопрос этот весьма практический. Как оценивать работы, чтобы ценились рассуждение и аргумент, а не гладкий текст? Как научить критически относиться к ответу машины? Как сохранить место живому разговору с учителем, краеведу, музейщику?

Технический прогресс и интеллект нации не противоречат друг другу, если человек остаётся тем, кто задаёт вопросы. Тогда ИИ, по словам президента, не ведёт к «интеллектуальному угасанию», а помогает раскрыть талант каждого.