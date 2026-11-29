Без еды, без удобств: рейсовый автобус застрял на эстонском погранпереходе
За последние сутки на погранпереходе «Койдула» в Эстонии («Куничина Гора» в Псковской области) в течение 12 рабочих часов красный свет горел 8 часов 20 минут. То есть из 12 возможных переход работал чуть более трёх с половиной часов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Цинизм эстонских властей и раз за разом проявляющаяся античеловеческая сущность уже давно не удивляют. В своем стремлении создать на границе с Россией максимально непереносимые условия наши соседи весьма преуспели», – отметил губернатор.
По его словам, на переходе «Койдула» эстонские пограничники демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом. И оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе.
«Без еды, без удобств… За шлагбаумом и за гранью здравого смысла. Для полноты картины: основная часть пассажиров злосчастного рейса – именно граждане Эстонии. Наши пограничники предложили людям вернуться с нейтральной полосы на территорию России, но пассажиры возвращаться боятся – вдруг завтра «принимающая сторона» и вовсе не зажжёт долгожданный зелёный свет. Даже интересно, до чего ещё можно додуматься в стремлении напакостить России», – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что ожидание пересечения границы с Эстонией может превышать сутки.