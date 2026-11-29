В Пскове провели мероприятие по повышению профессиональных компетенций медработников
В Псковской городской поликлинике проводится работа по повышению профессиональных компетенций медицинских работников, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
Врач-кардиолог Юлия Башак провела обучающую лекцию для специалистов первичного звеназдравоохранения, посвящённую актуальным вопросам ведения пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией.
В ходе встречи были рассмотрены современные подходы к терапии гипертонической болезни, принципы коррекции нарушений липидного обмена и особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми рисками.
«Такие встречи – это не только возможность получить актуальные профессиональные знания, но и площадка для обмена практическим опытом, обсуждения сложных клинических ситуаций и формирования единых подходов к оказанию медицинской помощи», – отметили в министерстве.
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