В Пскове провели мероприятие по повышению профессиональных компетенций медработников

16:58, 29 ноября 2026, ПАИ

В Псковской городской поликлинике проводится работа по повышению профессиональных компетенций медицинских работников, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Врач-кардиолог Юлия Башак провела обучающую лекцию для специалистов первичного звеназдравоохранения, посвящённую актуальным вопросам ведения пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией.

В ходе встречи были рассмотрены современные подходы к терапии гипертонической болезни, принципы коррекции нарушений липидного обмена и особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми рисками.

«Такие встречи – это не только возможность получить актуальные профессиональные знания, но и площадка для обмена практическим опытом, обсуждения сложных клинических ситуаций и формирования единых подходов к оказанию медицинской помощи», – отметили в министерстве.