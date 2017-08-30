«Достойно встретить 100-летие Великого Октября»

09:23, 30 августа 2017, ПАИ

Масштабная муниципальная выборная кампания, которая финиширует 10 сентября, должна была стать знаковой для псковского обкома КПРФ: на кону 100-летие Октябрьской революции. И она, их кампания, знаковой стала — только в ином ключе. Псковские «ленинцы», кажется, сделали всё от них зависящее, чтобы превратить свой вклад в дело празднования юбилея Октября из «решительной и бескомпромиссной борьбы» в откровенный фарс.

«Визуальное присутствие»

Накануне наступления нового семнадцатого года псковские «коммунисты» дали пресс-конференцию, на которой журналисты силком вытянули из них некое подобие «соцобязательств» к 100-летию установления советской власти. Неформальный лидер псковских коммунистов, бывший первый секретарь обкома, а ныне член президиума ЦК КПРФ Владимир Никитин тогда смело сказал: «Хочу отметить, что Псковская область в год 100-летия Октябрьской революции находится на переднем крае. И в историческом свете, и с точки зрения социально-классовой и национально-освободительной борьбы от западного умственного ига и капиталистического гнёта».

Петр Алексеенко, только-только вставший у руля регионального отделения компартии вместо скоропостижно скончавшегося Александр Рогова, был более осторожен в формулировках и трезво заметил, что задача взять большинство в Псковской и Великолукской гордумах трудновыполнима при нынешних политических раскладах. Симптоматично, что выборы семи глав районов Алексеенко тогда вовсе не упоминул: видимо, «зюгановцы» или вовсе не верили в собственные силы провести своего человека в высший эшелон муниципальной управленческой машины, или комфортная роль ни за что не отвечающей парламентской оппозиции для них была заведомо предпочтительней, чем необходимость принимать ответственные решения и влиять на процессы через должности в исполнительной власти.

Наконец снятый с выборов в областное Собрание и возглавивший псковский горком КПРФ Дмитрий Михайлов пообещал на той пресс-конференции в год 100-летия революции... «обеспечить визуальное присутствие коммунистов на улице» путём проведения ста пикетов. Так и сказал...

Но даже это декабрьское «планов громадьё» оказалось менее удручающим, чем реальная тактика вождей псковского обкома в нынешней предвыборной кампании.

И о международном положении

Прелюдией к будущему фарсу стали сначала унизительные для коммунистов публичные номенклатурные просьбы у чиновников областной администрации найти тёплое местечко оставшемуся без депутатского мандата Михайлову, а затем и выступление персека Алексенко на февральской сессии областного парламента. Тогда новый лидер местных коммунистов решил заявить о себе городу и миру... апелляцией к авторитету Владимира Путина и робкими жалобами на притеснение своих партийных товарищей. Суть истории заключалась в том, что традиционный автопробег коммунистов по Пскову в честь 23 февраля в этом году был сорван, так как на его организатора Дмитрия Михайлова составили протокол об административном правонарушении. Дело в том, что ещё с февраля 2016 года автопробеги приравнены у нас к митингам, которые не могут проходить возле учебных заведений, а маршрут проезда автоколонны из 5 машин с красными флагами пролегал-таки возле какой-то школы. Алексеенко сокрушался: дескать, призыв президента отметить юбилей революции для согласия и примирения в обществе не услышали местные чины.

Видел бы это зрелище бывший депутат Собрания и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Гоголев — бескомпромиссный громогласный борец, громивший оппонентов в областном Собрании в духе генерала Лебедя!... Думается, он тут же сдал бы партбилет от позора... А между тем, самое интересное было впереди.

Весь период подготовки к предстоящим выборам, когда политические игроки пытаются найти способ запустить свою избирательную кампанию неофициально, привлечь к себе внимание, начинают активнее, чем раньше, критиковать оппонентов, псковские коммунисты словно специально набрали в рот воды. Представителей компартии в Псковской городской Думе вовсе не было слышно. И даже такую бесплатную площадку для выступлений, как трибуна областного Собрания, депутаты от КПРФ использовали, мягко говоря, странно: или вовсе манкировали возможностью возвысить голос за счастье трудового народа, или устраивали какие-то посторонние лекции о событиях в мире в духе советских журналистов-международников. Они то предлагали создать в России музей для сносимых в Польше и Прибалтике советских памятников, то развенчивали агрессивную политику США и лично нового президента Трампа... Речь о каких-то насущных местных проблемах (выборы-то предстоят муниципальные!) зашла лишь единожды, когда Виктор Дуля долго и подробно рассказывал про сложности в работе студии авиамоделирования при центре «Подросток» и в итоге посетовал, что педагога не наградили грамотой за успешное выступление его подопечных на выставке в Петербурге. Других проблем в Псковской области, видимо, не было...

«Партия никогда не была продажной...»

Сама избирательная кампания КПРФ в Псковской области стала апофеозом подготовки к «празднованию» 100-летия Октября.

Ещё в апреле Петр Алексеенко, вспоминая избрание от партии в прошлый созыв областного Собрания известного псковского бизнесмена Игоря Савицкого, очевидно далёкого от идей марксизма-ленинизма, без обиняков заявил, что коммунисты больше не будут торговать мандатами. «Тот же Савицкий… Ясен был его интерес просто быть депутатом. А так он практически не участвовал в нашей жизни. На прошлых выборах в областное Собрание и на этих, предстоящих, мы решили отказаться от такой практики, когда люди хотят быть депутатами и за это нам предлагают деньги», — сказал персек.

Каково же было удивление всех, кто следит за региональной политикой, когда в списках КПРФ на предстоящие выборы обнаружилось сразу 5 представителей компаний, связанных с беглым бизнесменом Михаилом Гавунасом. При этом представителей так называемой «группы Гавунаса» нашли и в списках ряда других оппозиционных партий.

Всё это дало повод главе Пскова и лидеру городского отделения «Единой России» Ивану Цецерскому с сожалением констатировать, что «сегодня КПРФ стало «продажной» по сути и по факту». «Вот тут и вспомнишь настоящего коммуниста Рогова, как его не хватает», — добавил градоначальник.

Товарищ Алексеенко отреагировал на эти слова парафразом ошибочно приписываемой Сталину формулы: «Один человек может ошибаться — партия не ошибается». «Это серьёзное обвинение для всех членов КПРФ. Вы, Иван Николаевич, как бывший член КПСС, изучавший историю партии, должны знать, что в целом партия никогда не была продажной, продажными бывали отдельные её члены, от которых партия решительно избавлялась и будет избавляться», - заявил он в открытом письме градоначальнику.

При этом он согласился, что среди кандидатов от КПРФ 5 человек являются работниками ООО «Империал», ООО «Евро-Керамика» и ООО «Областное агентство безопасности» [показательно, что из почти трёх сотен кандидатов он помнил места работы тех, кто так или иначе был связан с бывшим «серым кардиналом» Псковской области - авт.]. Появление в списках компартии этих граждан первый секретарь обкома объяснил всего лишь их независимостью в принятии решений, а абсолютное сходство по содержанию и оформлению листовок некоторых кандидатов от КПРФ и от «Справедливой России» — тем, что «у нас министры вот пишут диссертации одинаковые».

Затем львиную долю кипучей энергии в самый активный период предвыборной кампании представители руководства обкома потратили на обсуждение и осуждение высказывания городского главы о продажности партии, а также на попытку снять с выборов в Псковскую гордуму Дмитрия Барабанова, который в нынешнем созыве состоял во фракции коммунистов, а на новый срок решил баллотироваться от «Единой России».

Апофеозом всей этой свистопляски стала история с подкупом избирателей, в которой фигурировали имена кандидатов и от справедливороссов, и от коммунистов, которых объединяет всё то же распространённое определение «партия Гавунаса». Напомню, недавно были обнародованы образцы договоров «на агитацию» за некоторых кандидатов из указанной «группы», а также образцы инструкций для бесед с ними, в которых черным по белому было указано, что такой «агитатор» должен прийти сам и привести одного человека на избирательный участок, чтобы проголосовать за указанного в договоре кандидата. За эту «услугу» людям обещали по 2000 рублей.

Удивительно, но Петр Алексеенко не увидел в посуле 2000 рублей за 2 голоса никакого криминала. «Агитация вся законная, когда в рамках избирательного права. На агитацию даже деньги отпускаются, есть такая строка в финансовом отчёте любой избирательной кампании - «Расходы на агитацию». Это — законная агитация. Я так считаю, и все так считают», - подчеркнул лидер псковских коммунистов. Поданную же главой Пскова жалобу в ТИК он назвал «истерикой». «У нас есть строка расходов на агитацию. Мы должны её использовать, - повторил он. - За агитацию деньги предусмотрены, мы платим, то, что это не законно, это мнение Ивана Николаевича [Цецерского]».

Симптоматично, что даже коллеги первого секретаря обкома осудили подобные формы «работы с избирателями». «Я коммунист с более чем 50-летним стажем. Наша партия никогда в жизни этим не занималась, а наоборот ловила таких людей. У нас вообще денег нет - один язык. Я не знаю, что там делает «Справедливая Россия», на это есть правоохранительные органы, они будут разбираться. Если подкуп на самом деле был, то я это дело презираю и осуждаю», — сказал член регионального отделения КПРФ, экс-вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Бубнов. «Безобразием» назвал подкуп избирателей депутат областного Собрания от компартии Анатолий Копосов...

Однако даже позиция товарищей тут вряд ли что уже изменит. Похоже, для нынешнего руководителей местного отделения КПРФ отстаивание интересов кандидатов из группы местного олигарха в прямом и переносном смысле дороже, чем честь партии.

Поразительны в этом смысле перемены в политике обкома КПРФ за какие-то 13 лет: в 2004 году депутата областного Собрания, заместителя председателя комитета Павла Николаева вынудили выйти из партии за поддержку Михаила Гавунаса в борьбе против тогдашнего председателя областного законодательного Собрания Юрия Шматова. А в 2017 году всё областное отделение коммунистов идёт единым фронтом с опальным бизнесменом, имеющим весьма определённую репутацию у всех, кто помнит конец девяностых — начало «нулевых» в Псковской области.

Олег ЗАХАРОВ