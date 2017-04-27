День парламентаризма, час дорожника

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Сессия началась с поздравлений. Сначала председатель областного Собрания Александр Котов вручил букет депутату от «Единой России», директору «Молодёжного центра Себежского района» Дарье Козьяковой в связи с рождением дочери, а затем поздравил уже всех коллег с Днём российского парламентаризма. Он напомнил, что дата празднования — 27 апреля — была установлена в честь первого заседания первой Государственной Думы Российской Империи в этот день (по старому стилю) в 1906 году.

Затем в ходе традиционных «десятиминуток ненависти» — выступлений представителей фракций до рассмотрения вопросов повестки дня — первым встал за трибуну представитель КПРФ, вице-спикер Анатолий Копосов. Он начал с того, что апрель был наполнен трагическими событиями, начало которым положил теракт в петербургском метро. «В течение месяца были совершены теракты в Англии, Швеции, Франции. Терроризм используется как способ решения политических вопросов, запугивания граждан, разрушения целых государств», — заметил самый пожилой депутат нынешнего созыва, после чего заявил, что «в ряду этих актов насилия» стоит рассматривать и «вероломный акт ракетной бомбардировки Сирии со стороны США». Последующий спич был выдержан в стилистике публикаций советских журналистов-международников, которая ёмко характеризуется подзабытым уже штампом: «Кое-кто на берегах Потомака снова бряцает заржавелым оружием холодной войны».

Этот фрагмент выступления Копосова стоит того, чтобы его процитировать: «По своему обыкновению Америка использовала в качестве предлога для нападения на суверенное государство надуманные обвинения в применении химического оружия. По такому же сценарию американцы во главе блока НАТО прежде душили Югославию, Ирак, Сирию. Морская армада США на востоке готова обрушиться на КНДР. Начатый Трампом поход против мира и покоя на земле ведётся не только против Сирии, Кореи, Ирана. Главной мишенью для американцев была и остаётся наша страна. На наших глазах мир вплотную приближается к той роковой черте, за которой его может ожидать глобальный военный конфликт. Сегодня, когда новый американский президент нарушил свои предвыборные обещания, остудив российскую трампоманию, [он] подтвердил доводы КПРФ, предостерегавшей политических оппонентов от эйфории. Кто бы ни пришёл в Белый дом, он будет проводить политику, отвечающую прежде всего интересам американской олигархии», — прочитал по бумажке депутат-коммунист. — «Не случайно в странах Европы поднялась новая волна антисоветизма и русофобии. Запрыгали по площадям в Венгрии, Молдавии, Черногории, Сербии. Изгаляются над памятниками советским воинам-освободителям внуки и правнуки фашистов в Прибалтике, Польше, Украине, Болгарии. Усиливаются теракты и обстрелы в ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины. Цель закулисных руководителей трясунов и осквернителей памятников — переписать историю Второй Мировой войны».

В заключение выступающий обратился к теме предстоящего Дня Победы. Он констатировал, что живых ветеранов Великой Отечественной остаётся всё меньше и меньше, но ещё много тех, «для кого Победа является главным праздников в жизни». Тут он имел ввиду прежде всего категорию «детей войны», которым коммунисты давно пытаются выбить всевозможные льготы. Представитель компартии выразил надежду что органы власти не забудут таких людей накануне праздника, а коллеги из других партий, «учитывая сложившуюся в стране и мире обстановку», поддержат законопроект КПРФ о статусе и социальной поддержке «детей войны» на федеральном уровне.

Следующим к микрофону вышел лидер псковского «Яблоко» Лев Шлосберг, который и в этот раз не изменил своему традиционному теперь формату проблемных докладов-ликбезов. На этот раз с более абстрактных для рядового избирателя экологических или экономических проблем политик переключился на гораздо более понятную и самую актуальную сейчас— резкого повышения ставок налога на землю для садоводов из-за переоценки её кадастровой стоимости.

Депутат напомнил, что в декабре 2016 года депутаты приняли решение о создании ГБУ Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки», которое и должно было заняться перерасчётом стоимости земли. Однако организация до сих пор не учреждена и не приступила к работе. При этом ещё в январе 2016 года был объявлен конкурс на проведение государственной оценки земель в регионе, который выиграла петербургская компания — ООО «Центр экспертизы и оценки собственности».

Шлосберг не усомнился в квалификации подрядчиков (он заявил, что лично встречался с директором общества, и тот показался ему весьма грамотным специалистом). Он также подчеркнул, что компания выполнила большой объём работ, однако полученные результаты всё же вызывают вопросы прежде всего в части оценки земель садоводческих товариществ, представители которых 1 апреля даже выходили на митинг протеста. По словам депутата, садоводческие земли не были отведены в отдельную категорию земель, при этом земли 86 СНТ на территории Псковского района были посчитаны как земли Пскова, что также увеличило цену. В результате государственная кадастровая стоимость земли в этих садоводствах превысила рыночную стоимость, заявил представитель «Яблока».

Однако, добавил депутат, в этом только полбеды: по его словам, люди, скрепя сердце, были готовы смириться с заметным повышением налога на их 6 соток, потому что платёж оставался для большинства посильным. Однако налоги выросли и для самих садоводств на принадлежащие им земли общего пользования (дороги, незанятые участки и т.п.), а оплачиваются они за счёт взносов членов товариществ. Ситуацию он разъяснил на примере СНТ «Калиновщина», кадастровая стоимость земель в котором до 2017 года составляла 52,2 млн рублей, а теперь — 608,2 млн рублей. Соответственно, налог для товарищества вырос с 90,8 тысяч рублей до 1 млн 86 тысяч рублей, тогда как за 2016 год с 208 членов этого товарищества было собрано взносов всего на 290 тысяч рублей. То есть, проще говоря, платить садоводствам нечем, а многократно поднять членские взносы невозможно, потому что большинство садоводов — пенсионеры.

Политик назвал прошедший 1 апреля митинг садоводов «протестом, которого могло не быть» и предложил несколько мер для исправления ситуации: провести государственную переоценку земель в проблемных случаях, снизить ставки земельного налога, ввести налоговые каникулы до следующей кадастровой оценки или до завершения лишь в 2020 году переходного периода действия нового закона о кадастровой оценке. Наконец, в качестве ещё одной меры он предложил скорейшее начало работы ГБУ «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оцени».

К теме кадастровой оценки земли обратился и следующий выступающий — лидер псковских эсеров Олег Брячак. Он, правда, с ходу заявил, что знает способы разрешить ситуацию проще предложенных яблочником. По словам Олега Михайловича, третьего дня он направил прокурору области Сергею Белову письмо, в котором указано на некое формальное нарушение в ходе принятия постановления администрации региона об утверждении новой кадастровой стоимости земли. Политик не стал говорить, что это было за нарушение, заметив лишь, что власти не смогли соблюсти какой-то установленный законом для определённых действий 20-дневный срок. Тем не менее, он выразил надежду, что «око государево» это нарушение увидит и постановление отменит.

Но самое интересное было во второй части выступления с недавних пор главного enfant terrible псковской политики. Он напомнил, что в начале года на основании заявления заместителя председателя правления «Россельхозбанка» Оксаны Лут о преступной деятельности ряда связанных с ним компаний, было возбуждено уголовное дело, что совпало по времени с началом регулярных пикетов справедливороссов за отставку губернатора Андрея Турчака. Теперь же, сообщил Брячак, уголовное дело было возбуждено уже против него лично. «Как раз почему-то это совпадает с выборами в Псковскую городскую Думу», — заявил политик. — И очень интересно, что дело, которое возбуждают против меня, было, как вот говорит следователь, сам факт совершён в 2012 году. То есть ни в 13-м, ни в 14-м, ни в 15-м, ни в 16-м годах — 4 года — никому ничего было не нужно. И вот тут, как только появились пикеты за отставку губернатора Турчака, почему-то «Россельхозбанк» резко засуетился, обиделся, написал заявление — и завертелось-закрутилось. Обычно, как говорят вот простые обыватели, если взял кредит, заложил какое-то имущество, к нему приходят судебные приставы, забирают имущество — и на этом вопрос закрывается. Ко мне пришли люди с автоматами почему-то, завели уголовное дело. Конечно же, я думаю, это попытка меня каким-то образом запугать, для того, чтобы я сменил риторику, а может быть — даже покинул пределы Российской Федерации. Я ещё раз хочу сказать: я лучше окажусь в следственном изоляторе, но территорию РФ я не покину, риторику я не сменю».

Итоги трём этим монологам, которые не вызвали в зале даже реплик, подвёл депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, который ничтоже сумняшеся заявил, что предыдущие ораторы наглядно продемонстрировали правоту новейшей политической классики: парламент — место для дискуссий. Такую смелую оценку десятиминуткам он дал, конечно же, поздравляя коллег с Днём российского парламентаризма.

Конечно, депутат Госдумы не обошёл вниманием и предстоящее празднование 9 мая. При этом он обильно цитировал тезисы из выступления представителя КПРФ, но сумел ввернуть и свою излюбленную тему развития промышленности: «Для Псковской области 9 мая — это особая дата, ведь наш край принял первый удар врага. В годы войны десятки тысяч бойцов сложили здесь свои головы в борьбе с захватчиками. А после войны народное хозяйство лежало в руинах, города и сёла были разрушены, люди жили в землянках. Но [они] нашли в себе силы и в самые короткие силы восстановили города и сёла, были построены новые заводы, фабрики, больницы и школы, что позволило вывести страну на новый этап развития. […] Да, с каждым годом ветераны уходят из жизни, сейчас их остались единицы, но есть и другие многочисленные категории, которые тоже особенно нуждаются в нашей заботе. Это жители блокадного Ленинграда, вдовы участников войны, несовершеннолетние узники, «дети войны». На их долю тоже выпало много горя и лишений. Надо сделать и более системной помощь нашим землякам. Да, мы помогаем домам престарелых, но надо помогать больше. Мы дарим подарки, но им надо оказывать больше человеческого внимания. Надо продолжать рассказывать нашей молодежи о великой истории нашей страны — и говорить на их языке, в понятных им форматах. И, конечно, надо создавать условия, чтобы наши молодые люди оставались работать в Псковской области. А для этого необходимо развивать предприятия, как эти предприятия развивали наши отцы и деды».