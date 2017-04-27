День парламентаризма, час дорожника
Ключевые обсуждения и решения прошедшей 27 апреля сессии псковского регионального парламента — в обзоре Псковского агентства информации.
Коммунисты — об угрозе Третьей мировой, Брячак — о выборе между СИЗО и родиной, Шлосберг — о протесте, которого могло не быть, а Козловский — о месте для дискуссий
КОРОТКО: 9-я сессия проходила в День российского парламентаризма, с чем спикер областного Собрания Александр Котов поздравил депутатов. Представитель КПРФ Анатолий Копосов своё выступление посвятил осуждению агрессивных действий США и разоблачению роста антироссийских настроений в Европе, а также призвал поддержать на федеральном уровне закон о «детях войны». Яблочник Лев Шлосберг представил доклад о причинах резкого повышения кадастровой стоимости земли в садоводствах и предложил несколько вариантов разрешения ситуации. Справедливоросс Олег Брячак объявил, что нашел зацепку, которая позволит отменить постановление администрации региона об утверждении новой кадастровой стоимости земли и, тем самым, решить проблему садоводов, после чего сообщил, что на него завели уголовное дело. Депутат назвал это попыткой давления на него из-за пикетов за отставку губернатора Андрея Турчака и заявил, что он лучше сядет в СИЗО, но от своей риторики не откажется и из России не сбежит. Наконец, депутат Госдумы Александр Козловский назвал предшествующие выступления доказательством того, что парламент является дискуссионной площадкой, поздравил коллег с профессиональным праздником и призвал в преддверии Дня Победы окружить вниманием и заботой не только ветеранов, но и вдов участников войны, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников, помогать домам престарелых не только подарками и спонсорской помощью, но и оказывать их постояльцам обычное человеческое внимание.
Сессия началась с поздравлений. Сначала председатель областного Собрания Александр Котов вручил букет депутату от «Единой России», директору «Молодёжного центра Себежского района» Дарье Козьяковой в связи с рождением дочери, а затем поздравил уже всех коллег с Днём российского парламентаризма. Он напомнил, что дата празднования — 27 апреля — была установлена в честь первого заседания первой Государственной Думы Российской Империи в этот день (по старому стилю) в 1906 году.
Затем в ходе традиционных «десятиминуток ненависти» — выступлений представителей фракций до рассмотрения вопросов повестки дня — первым встал за трибуну представитель КПРФ, вице-спикер Анатолий Копосов. Он начал с того, что апрель был наполнен трагическими событиями, начало которым положил теракт в петербургском метро. «В течение месяца были совершены теракты в Англии, Швеции, Франции. Терроризм используется как способ решения политических вопросов, запугивания граждан, разрушения целых государств», — заметил самый пожилой депутат нынешнего созыва, после чего заявил, что «в ряду этих актов насилия» стоит рассматривать и «вероломный акт ракетной бомбардировки Сирии со стороны США». Последующий спич был выдержан в стилистике публикаций советских журналистов-международников, которая ёмко характеризуется подзабытым уже штампом: «Кое-кто на берегах Потомака снова бряцает заржавелым оружием холодной войны».
Этот фрагмент выступления Копосова стоит того, чтобы его процитировать: «По своему обыкновению Америка использовала в качестве предлога для нападения на суверенное государство надуманные обвинения в применении химического оружия. По такому же сценарию американцы во главе блока НАТО прежде душили Югославию, Ирак, Сирию. Морская армада США на востоке готова обрушиться на КНДР. Начатый Трампом поход против мира и покоя на земле ведётся не только против Сирии, Кореи, Ирана. Главной мишенью для американцев была и остаётся наша страна. На наших глазах мир вплотную приближается к той роковой черте, за которой его может ожидать глобальный военный конфликт. Сегодня, когда новый американский президент нарушил свои предвыборные обещания, остудив российскую трампоманию, [он] подтвердил доводы КПРФ, предостерегавшей политических оппонентов от эйфории. Кто бы ни пришёл в Белый дом, он будет проводить политику, отвечающую прежде всего интересам американской олигархии», — прочитал по бумажке депутат-коммунист. — «Не случайно в странах Европы поднялась новая волна антисоветизма и русофобии. Запрыгали по площадям в Венгрии, Молдавии, Черногории, Сербии. Изгаляются над памятниками советским воинам-освободителям внуки и правнуки фашистов в Прибалтике, Польше, Украине, Болгарии. Усиливаются теракты и обстрелы в ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины. Цель закулисных руководителей трясунов и осквернителей памятников — переписать историю Второй Мировой войны».
В заключение выступающий обратился к теме предстоящего Дня Победы. Он констатировал, что живых ветеранов Великой Отечественной остаётся всё меньше и меньше, но ещё много тех, «для кого Победа является главным праздников в жизни». Тут он имел ввиду прежде всего категорию «детей войны», которым коммунисты давно пытаются выбить всевозможные льготы. Представитель компартии выразил надежду что органы власти не забудут таких людей накануне праздника, а коллеги из других партий, «учитывая сложившуюся в стране и мире обстановку», поддержат законопроект КПРФ о статусе и социальной поддержке «детей войны» на федеральном уровне.
Следующим к микрофону вышел лидер псковского «Яблоко» Лев Шлосберг, который и в этот раз не изменил своему традиционному теперь формату проблемных докладов-ликбезов. На этот раз с более абстрактных для рядового избирателя экологических или экономических проблем политик переключился на гораздо более понятную и самую актуальную сейчас— резкого повышения ставок налога на землю для садоводов из-за переоценки её кадастровой стоимости.
Депутат напомнил, что в декабре 2016 года депутаты приняли решение о создании ГБУ Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки», которое и должно было заняться перерасчётом стоимости земли. Однако организация до сих пор не учреждена и не приступила к работе. При этом ещё в январе 2016 года был объявлен конкурс на проведение государственной оценки земель в регионе, который выиграла петербургская компания — ООО «Центр экспертизы и оценки собственности».
Шлосберг не усомнился в квалификации подрядчиков (он заявил, что лично встречался с директором общества, и тот показался ему весьма грамотным специалистом). Он также подчеркнул, что компания выполнила большой объём работ, однако полученные результаты всё же вызывают вопросы прежде всего в части оценки земель садоводческих товариществ, представители которых 1 апреля даже выходили на митинг протеста. По словам депутата, садоводческие земли не были отведены в отдельную категорию земель, при этом земли 86 СНТ на территории Псковского района были посчитаны как земли Пскова, что также увеличило цену. В результате государственная кадастровая стоимость земли в этих садоводствах превысила рыночную стоимость, заявил представитель «Яблока».
Однако, добавил депутат, в этом только полбеды: по его словам, люди, скрепя сердце, были готовы смириться с заметным повышением налога на их 6 соток, потому что платёж оставался для большинства посильным. Однако налоги выросли и для самих садоводств на принадлежащие им земли общего пользования (дороги, незанятые участки и т.п.), а оплачиваются они за счёт взносов членов товариществ. Ситуацию он разъяснил на примере СНТ «Калиновщина», кадастровая стоимость земель в котором до 2017 года составляла 52,2 млн рублей, а теперь — 608,2 млн рублей. Соответственно, налог для товарищества вырос с 90,8 тысяч рублей до 1 млн 86 тысяч рублей, тогда как за 2016 год с 208 членов этого товарищества было собрано взносов всего на 290 тысяч рублей. То есть, проще говоря, платить садоводствам нечем, а многократно поднять членские взносы невозможно, потому что большинство садоводов — пенсионеры.
Политик назвал прошедший 1 апреля митинг садоводов «протестом, которого могло не быть» и предложил несколько мер для исправления ситуации: провести государственную переоценку земель в проблемных случаях, снизить ставки земельного налога, ввести налоговые каникулы до следующей кадастровой оценки или до завершения лишь в 2020 году переходного периода действия нового закона о кадастровой оценке. Наконец, в качестве ещё одной меры он предложил скорейшее начало работы ГБУ «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оцени».
К теме кадастровой оценки земли обратился и следующий выступающий — лидер псковских эсеров Олег Брячак. Он, правда, с ходу заявил, что знает способы разрешить ситуацию проще предложенных яблочником. По словам Олега Михайловича, третьего дня он направил прокурору области Сергею Белову письмо, в котором указано на некое формальное нарушение в ходе принятия постановления администрации региона об утверждении новой кадастровой стоимости земли. Политик не стал говорить, что это было за нарушение, заметив лишь, что власти не смогли соблюсти какой-то установленный законом для определённых действий 20-дневный срок. Тем не менее, он выразил надежду, что «око государево» это нарушение увидит и постановление отменит.
Но самое интересное было во второй части выступления с недавних пор главного enfant terrible псковской политики. Он напомнил, что в начале года на основании заявления заместителя председателя правления «Россельхозбанка» Оксаны Лут о преступной деятельности ряда связанных с ним компаний, было возбуждено уголовное дело, что совпало по времени с началом регулярных пикетов справедливороссов за отставку губернатора Андрея Турчака. Теперь же, сообщил Брячак, уголовное дело было возбуждено уже против него лично. «Как раз почему-то это совпадает с выборами в Псковскую городскую Думу», — заявил политик. — И очень интересно, что дело, которое возбуждают против меня, было, как вот говорит следователь, сам факт совершён в 2012 году. То есть ни в 13-м, ни в 14-м, ни в 15-м, ни в 16-м годах — 4 года — никому ничего было не нужно. И вот тут, как только появились пикеты за отставку губернатора Турчака, почему-то «Россельхозбанк» резко засуетился, обиделся, написал заявление — и завертелось-закрутилось. Обычно, как говорят вот простые обыватели, если взял кредит, заложил какое-то имущество, к нему приходят судебные приставы, забирают имущество — и на этом вопрос закрывается. Ко мне пришли люди с автоматами почему-то, завели уголовное дело. Конечно же, я думаю, это попытка меня каким-то образом запугать, для того, чтобы я сменил риторику, а может быть — даже покинул пределы Российской Федерации. Я ещё раз хочу сказать: я лучше окажусь в следственном изоляторе, но территорию РФ я не покину, риторику я не сменю».
Итоги трём этим монологам, которые не вызвали в зале даже реплик, подвёл депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, который ничтоже сумняшеся заявил, что предыдущие ораторы наглядно продемонстрировали правоту новейшей политической классики: парламент — место для дискуссий. Такую смелую оценку десятиминуткам он дал, конечно же, поздравляя коллег с Днём российского парламентаризма.
Конечно, депутат Госдумы не обошёл вниманием и предстоящее празднование 9 мая. При этом он обильно цитировал тезисы из выступления представителя КПРФ, но сумел ввернуть и свою излюбленную тему развития промышленности: «Для Псковской области 9 мая — это особая дата, ведь наш край принял первый удар врага. В годы войны десятки тысяч бойцов сложили здесь свои головы в борьбе с захватчиками. А после войны народное хозяйство лежало в руинах, города и сёла были разрушены, люди жили в землянках. Но [они] нашли в себе силы и в самые короткие силы восстановили города и сёла, были построены новые заводы, фабрики, больницы и школы, что позволило вывести страну на новый этап развития. […] Да, с каждым годом ветераны уходят из жизни, сейчас их остались единицы, но есть и другие многочисленные категории, которые тоже особенно нуждаются в нашей заботе. Это жители блокадного Ленинграда, вдовы участников войны, несовершеннолетние узники, «дети войны». На их долю тоже выпало много горя и лишений. Надо сделать и более системной помощь нашим землякам. Да, мы помогаем домам престарелых, но надо помогать больше. Мы дарим подарки, но им надо оказывать больше человеческого внимания. Надо продолжать рассказывать нашей молодежи о великой истории нашей страны — и говорить на их языке, в понятных им форматах. И, конечно, надо создавать условия, чтобы наши молодые люди оставались работать в Псковской области. А для этого необходимо развивать предприятия, как эти предприятия развивали наши отцы и деды».
Парламентский час: Эх, дороги…
КОРОТКО: На сессии в рамках парламентского часа с отчётом о дорожных работах в 2016 году и первом квартале 2017 года, а также с рассказом о планах выступил председатель областного госкомитета по транспорту Виталий Голиков. [Скачать презентацию его доклада можно здесь >>>] Он рассказал депутатам, что в минувшем году на ремонт региональных и местных дорог в Псковской области было потрачено 4,6 млрд рублей, что было отремонтировано 4 моста (из более чем 100 нуждающихся в этом), перечислил наиболее значимые ремонты дорог в муниципалитетах и ответил на вопросы. В ходе этих ответов он рассказал, что два транспортных госпредприятия - «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят, что ещё одно госучреждение «Псковатодор» сможет продолжить работу несмотря на федеральную инициативу о запрете участия государства на высоконкурентных рынках, что на мосту через Великую, который будет построен в рамках проекта второй очереди Северного обхода Пскова, возможно, появятся велосипедные дорожки. Особо председатель госкомитета отметил реконструкцию 8 сельских дорог, благодаря чему около 7 тысяч человек получили нормальные дороги с твёрдым покрытием до «большой земли» взамен прежних грунтовых «направлений». Также от ответил на скептические высказывания о том, что причиной резкого ухудшения состояния псковских дорог стали пресловутые «переходы [температуры воздуха] через ноль» и посетовал, что комитету вряд ли удастся в этом году полноценно отремонтировать дороги от Великих Лук до Усвят и Невеля.
Этот парламентский час, инициированный фракцией ЛДПР, состоялся лишь со второй попытки. На мартовской сессии, напомним, г-н Голиков не присутствовал по болезни.
Из доклада председателя транспортного комитета депутаты узнали, что:
- 8072 км — общая протяженность дорог региональных дорог в Псковской области (в том числе так называемая опорная сеть — 2 336 км);
- 751,9 км — протяжённость федеральных дорог в Псковской области;
- 13 895 км — протяженность дорог местного значения;
- 64% средств регионального дорожного фонда (2,999 млрд рублей) в 2016 году были потрачены на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию региональной сети автодорог, 27% (1,256 млрд рублей) — на местную сеть автодорог, а 9% (385 млн рублей) — на прочие расходы, в том числе на погашение кредитов из федерального бюджета;
- Итого региональный дорожный фонд в 2016 году составил 4,641 млрд рублей, из них 2,627 млрд — деньги областного бюджета, а 2,014 млрд — деньги федеральной казны.
- 145 проездов в дворовых территориях были отремонтированы в регионе в 2016 году;
- 2 мостовых перехода на региональных трассах были капитально отремонтированы в Псковской области в 2016 году, в 2017 году планируется капитально отремонтировать 4 моста, и завершить работы на ещё 4 «переходящих» с прошлого года подобных объектах.
Когда очередь дошла до череды вопросов и ответов, Олег Брячак сходу использовал избитый риторический приём: «Все мы знаем, что наши дороги не выдерживают никакой критики, у нас шутят, что асфальт сошёл вместе со снегом. Говорят, они не выдержали многократного перехода через ноль. Но в 50 км в Эстонии дороги выдержали. Может быть, там тропики?» Заодно эсер заподозрил, что дороги разрушаются из-за неверного выбора подрядчиков и поинтересовался, как комитет работает с требованиями по гарантийному ремонту.
«Ну про переходы через ноль… Все в школе физику учили, знаете, что если вода попала в трещину, она там расширяется, когда замерзает, и всё дальше разрушает асфальтовое покрытие», — ответствовал докладчик. — «Что касается гарантий, то на верхний слой покрытия они составляют не меньше 5 лет. Да, мы, к сожалению, не можем гарантировать, что тот или иной подрядчик будет выполнять обязательства, но стараемся каждый год проезжать, составлять графики гарнтийных ремонтов».
При этом г-н Голиков напомнил, что сейчас подрядчики предоставляют банковскую гарантию, и у комитета есть положительный опыт истребования этой «страховки» в судах с бывшим подрядчиком возведения путепровода в Великих Луках — «Мостостроем-6», а также со «Сбербанком», который свою гарантию подрядчику как раз давал. В судах двух первых инстанций комитет победил, подав иск на взыскание порядка 250 млн рублей. В июле должно состояться кассационное рассмотрение дела в Санкт-Петербурге.
Дальше началась череда вопросов от депутатов-единороссов.
Марина Борисенкова задала волнующий многих велосипедистов вопрос о том, будут ли на новом мосту через Великую в деревне Родина велодорожки. «Мы проговаривали этот вопрос и будем рассматривать его дополнительно с проектировщиком. Я думаю, что всё получится», — ответил Виталий Голиков.
Когда свой вопрос задавал руководитель завода «ПсковПолимер», депутат Юрий Сорокин, стало понятно, в каком направлении у него располагается дача или загородный дом: «На вашем месте вас всегда будут критиковать за состояние дорог, но в области есть примеры хороших дорог. Например, Псков-Порхов — это уровень мировых стандартов. Но есть и дороги смерти, например, Неёлово-Кривск. Эти места активно осваиваются гражданами, движение там очень интенсивное. Там еженедельно – ДТП, ежемесячно – со смертельным исходом! Вот там недавно проходил ямочный работ, но он продержался очень недолго».
Докладчик сообщил, что во-первых в Неёлово при повороте на Печки сделают уширение дороги и сделают дополнительную полосу для поворота направо (по пути из города), чтобы частично снять проблему постоянных летних пробок на этом месте. Также Голиков заметил, что какие-то работы на этой дороги для снижения аварийности («начнём кюветы»), возможно, начнутся уже в этом году.
«Что касается [некачественного] ямочного ремонта – апрель вышел дождливый, и продолжаются переходы через ноль, так что 100% гарантию никто не даст. Мы можем проверить, какой материал туда идёт, но, если вскоре пойдёт дождь, не факт, что дорога выстоит», — добавил он.
Картинка обсуждения не очень качественной дороги к популярным дачам на берегах реки Каменки и Псковского озера могла бы стать вполне благодушным финалом обсуждения мелких проблем, но тут слово взяла директор великолукской школы № 12, депутат Елена Даньшова, которая спросила про перспективы ремонта дорог из «южной столицы» в Усвяты и Невель. «Они непроезжие совершенно! Мы ездим по обочинам».
Председатель транспортного комитета лишь развёл руками: «К сожалению, сейчас мы не можем позволить себе их полноценный ремонт, может, за счёт текущего ремонта самые проблемные участки отремонтируем».
Тут же тему подхватил главврач Невельской ЦРБ Валерий Василевский: «А вы оцениваете, что это [дороги на Невель и Усвяты] — транспортные артерии для транспортировки больных? Больные из Усвят и Невеля транспортируются по этим дорогам в Великие Луки, и это тяжелые больные. Эта транспортировка — тест на выживание, переживут или не переживут. Нам легче ехать через Пустошку!»
«Сегодня при дефиците бюджета постараемся сделать максимально всё, что получится», — ещё раз обнадежил, ничего конкретного не пообещав, председатель госкомитета.
Депутат Анатолий Тиханов сообщил г-ну Голикову, что ему жалуются жители близлежащих к месту строительства моста Северного обхода Пскова домов о постоянном ночном грохоте из-за работ по забиванию свай. «Когда там работает техника, ещё можно понять, а вот когда ночью забиваются сваи, это звучит как удары кувалдой в дверь, понимаете?», — возмутился парламентарий.
«Когда мы вошли в строительство, у нас геология не подтвердилась, тем самым процесс установки свай замедляется», — пояснил Виталий Голиков, но пообещал поговорить с подрядчиками, чтобы сваи ночью не забивали.
Следующим возможность задать вопрос получил яблочник Шлосберг. Он спросил, зачем объединяются предприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Псковатотранс», если оба они находятся не в лучшем финансовом положении. Кроме того, он поинтересовался, зачем кондукторам в автобусах Пскова повесили на шею валидаторы: «Нам просто очень жалко кондукторов, мы не видим экономической выгоды».
Что касается объединения двух транспортных госпредприятий, председатель госкомитета пояснил, что положительный эффект от этого процесса будет, так как сейчас одна фирма вынуждена платить другой, например, за заезды автобусов на вокзал. «Кроме того, вы знаете, что [в «Псковпассажиравтотрансе»] отсутствовал на постоянной основе директор. Сейчас будем разрабатывать дорожную карту по выходу предприятия из кризиса». Говоря о валидаторах, Голиков назвал их «каким-то путём вперёд», пояснив, что они даже в нынешнем формате работы помогают бороться с нечестными кондукторами, которые раньше могли выйти на рейс с «двумя лентами билетов».
Бывший председатель парламентского комитета по АПК, гендиректор ОАО «Красное знамя» из Новосокольнического района Андрей Козлов спросил про уже обсуждавшуюся в феврале проблему работающих с сельхозпроизводителями транспортных компаний, которые столкнулись с трудностями из-за ограничений по допустимой массе автопоезда на некоторых региональных дорогах. Он напомнил, что в регионе 112 мостов, на которых из-за их состояния введены подобные ограничения, и, памятуя про всего 2 моста, капитально отремонтированных в прошлом году, спросил, сколько ждать ремонта на переходе через водную преграду, который расположен на дороге Лудони - Порхов - Бежаницы - Локня - Пасва - Великие Луки.
«В первую очередь речь идёт о ремонте аварийных мостов, которые со дня на день обрушатся», — не обнадёжил агрария Голиков. Но тут же добавил, что региональные власти подали заявку в программу ремонта мостов за счёт средств, собранных с дальнобойщиков через систему «Платон». «А так у нас уже есть 5 проектов по крупным мостам», — резюмировал он.
Лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко посетовал на то, что в докладе «ничего не было сказано о материально-технической базе. В советские годы в каждом районе было по 1-2 автодорожным предприятиям!»
«В каждый район при закупке поступает техника, стараемся никого не обидеть», — ответил докладчик. По его словам, ГБУ «Псковавтодор» [дорожное предприятие, созданное областными властями в 2015 году с использованием ранее сдававшейся в аренду фирмам ДЭУ-1, ДЭУ-2 и ДЭУ-3 дорожной техники, которое было призвано стать основным подрядчиком по ремонту региональных и местных дорог — ПАИ] сейчас обслуживает 13 муниципальных районов, и в каждый из них были закуплены «Газели». Также на данный момент оформляются 13 комбинированных дорожных машин с манипулятором, произведенные на великолукском заводе «Лесхозмаш». Кроме того, до конца года планируется приобрести тракторы, спецмашины БЦМ, грейдеры. Виталий Голиков добавил, что в прошлом году предприятие закупило 4 грейдера и 4 трактора.
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил, что в федеральном законодательстве планируются изменения, в соответствии с которыми предлагается запретить создавать муниципальные и государственные предприятия в той сфере, где есть рыночная конкуренция. Спикер облсобрания добавил, что дорожная сфера — это именно та рыночная среда, в которой могут работать подрядчики. «Если будут приняты изменения, что мы будем делать?» — спросил он.
«Наше предприятие уже создано, закон обратной силы не имеет», - ответил председатель госкомитета. Он пояснил, что создание ГБУ было вынужденным, так как основные подрядчики не смогли выполнять обязательства по контракту. На это спикер заксобрания заметил, что «Псковавтодор» ограничивает конкуренцию на некоторых участках дорог, где могли бы работать малые предприятия.
Земля — многодетным, льготы — турфирмам, и отчёты омбудсменов
КОРОТКО: Все основные вопросы повестки дня были рассмотрены депутатами практически без вопросов и обсуждений. Среди них можно выделить несколько значимых. В частности, депутаты приняли новый закон о бесплатном предоставлении земельных участков для многодетных, согласно которому семьи смогут отказаться от полученного участка, если строительство там по каким-то причинам невозможно, и претендовать на замену, снизили налоги для работающих в сфере туризма по УСН со схемой «доходы минус расходы» организаций, изменили порядок изъятия и продажи сельхозземель.
Также в ходе сессии были утверждены отчёты о работе в 2016 году трёх псковских омбудсменов - уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, уполномоченного по правам детей Наталии Соколовой и бизнес-уполномоченного Аркадия Мурылёва. Сами доклады рассматривались на заседаниях парламентских комитетов, и на сессии не озвучивались.
Из повестки по предложению комитета по законодательству и местному самоуправлению был исключён вопрос об утверждении границ объединенной зоны охраны нескольких объектов культурного наследия федерального и регионального значения на левом берегу Великой в Пскове неподалёку от городского пляжа — Церкви Климента Папы Римского, бывшего главного корпуса Земской больницы, здания биржи и конторы Торгового дома «Зиновьев и Ко», а также здания бывшего лесопильного завода Д. В. Зиновьева. Как путано пояснил председатель комитета Владимир Яников, «мы раньше несколько подобных зон охраны принимали, и мы не получили желаемых результатов, решение принимаем, а зарегистрировать эти границы мы не можем, потому что закрадываются какие-то ошибки в те документы, которые готовит нам госкомитет [по охране культурного наследия], поэтому мы предложили отложить до следующего заседания, чтобы понять, почему такие ошибки возникают».
Среди принятых депутатами законопроектов выделяются несколько значимых.
Так, областные парламентарии снизили до 10% ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Такая ставка действовала для них с ноября 2010 года по конец 2016 года, однако при переходе на новый классификатор видов экономической деятельности в 2017 года ставка увеличилась до 15%.
Кроме того, парламентарии приняли новый закон «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области», который заменил аналогичный нормативно-правовой акт от 2011 года. Существенное отличие новой редакции закона заключается в статье 6, которая гласит: «Граждане, реализовавшие право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, но не имеющие возможности осуществить на них строительство индивидуальных жилых домов по независящим от них причинам, а именно, в случае отказа в выдаче разрешения на строительство по основаниям, которые отсутствовали либо были неизвестны на момент предоставления земельного участка, вправе отказаться от права собственности на такой земельный участок и обратиться с заявлением о предоставлении иного земельного участка». До принятия этой нормы многодетные семьи, получавшие непригодный для строительства участок, лишались права на его замену и вынуждены были обращаться в суд.
Депутаты также изменили порядок изъятия и продажи сельхозземель в регионе. Уполномоченным органом для проведения процедуры изъятия сельхозземель теперь будет госкомитет по имущественным отношениям. Что касается продажи земельных участков, то они будут выставляться на публичные торги. При этом, если участок сразу продать не удастся, его стоимость снизят на 50%, а после повторной неудачной продажи его обязан будет за 25% от начальной стоимости купить субъект федерации. Действие этих поправок не распространяется на участки под гаражное строительство, для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями и сооружениями.
Помимо этого, парламентарии расширили полномочия добровольных пожарных, внесли ряд поправок в избирательное законодательство региона, поддержали инициативу госкомитета по образованию о сохранении для малоимущих студентов горячего питания и лишили права на получение доплаты к пенсии тех бывших муниципальных служащих, которые были уволены по «виновным» основаниям.
Наконец, в рамках сессии были «приняты к сведению» доклады омбудсменов: уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, уполномоченного по правам детей Наталии Соколовой и бизнес-уполномоченного Аркадия Мурылёв. Сами доклады рассматривались на заседаниях парламентских комитетов, и на сессии не озвучивались. Да и к самим защитникам прав у депутатов было не слишком много вопросов.
Так, у г-на Шахова Шлосберг поинтересовался, как часто уполномоченный посещает места лишения свободы, сколько за последнее время к нему было обращений заключённых и какие по ним были приняты решения. Уполномоченный рассказал, что раз в 2 месяца посещает псковские колонии, в которых на данный момент содержатся порядка 4300 человек. Он отметил, что в 2016 году участились обращения по вопросу качества медицинской помощи, так, что на второй план ушли жалобы на условия содержания и исполнение приговоров.
У г-жи Соколовой лидер псковского «Яблока» ожидаемо спросил про трагедию в Стругах Красных, где в ноябре прошлого года покончили с собой двое подростков. Депутат уточнил, «изменилась ли система взаимодействия с правоохранительными органами, изменилась ли система оповещения», и спросил у Соколовой, что бы она сделала 14 ноября, узнай о забарикадировавшихся в доме подростках.
«Вряд ли я могла бы сейчас прогнозировать, что было бы, если бы я узнала раньше. Возможно, я приняла бы решение поехать туда. А качество взаимодействия после того случая изменилось, — ответила детский омбудсмен. — Теперь я в любое время дня и ночи узнаю первой о том, что происходит с подростками. Кроме того, сейчас разрабатываются документы о создании антикризисного мобильного центра, который сможет оказывать психологическую и социальную помощь не только несовершеннолетним, но и другим категориям граждан».
«Какого улучшения требует психологическая служба и не слишком ли она зависима от органов образования?», — задал свой второй вопрос Шлосберг.
«До 19 мая в каждом районе создадим приёмную общественных помощников уполномоченного. Сегодня мы об этом договорились с заместителями глав районов по социальным вопросам, — уточнила Наталия Соколова. — Я везде говорю о необходимости повышения качества работы психологов, служб сопровождения и медиации. Сейчас совершенно новые вызовы, и не всегда те кадры, что есть, могут на эти вызовы адекватно отвечать. Мы проводим занятия, приглашаем специалистов из Москвы, Петербурга, сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, чтобы научить психологов работать с молодёжью».
Представитель Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский пожелал уполномоченному больше бывать «в поле», а меньше — на форумах и совещаниях. «Проблем накопилось много, мы ждём вас в Великих Луках», — добавил он.
Наконец, вице-спикер областного Собрания Борис Полозов поднял вопрос об обеспечении питьевой водой летних лагерей в Псковской области. «Питьевой бутилированной водой у нас оснащены все лагеря. К ней на территории лагеря имеет доступ любой ребёнок. Если есть примеры проблем, готовы принять меры», — отреагировала г-жа Соколова. «Я вам приведу пример проблемы после сессии», — пообещал депутат.
У Мурылёва Шлосберг спросил, какие обращения к нему должны вызвать изменения в законодательстве. Бизнес-омбудсмен ответил, что о необходимости некоторых изменений он писал ещё в прошлогоднем докладе, а также добавил, что есть обращения по проблемам с патентной системой налогообложения, которую на предыдущей сессии поднимал и «яблочник». «Сейчас совместно с комитетом мы разрабатываем поправки по дифференцированию территорий [по ставкам налога в патентной системе]», — отметил он.
«Просьба поддержать коллег»
КОРОТКО: На минувшей сессии депутаты поддержали рекордное количество федеральных законодательных инициатив, инициированных заксобраниями других регионов или членами Совета Федерации, в том числе сенатором от Псковской области Еленой Бибиковой, а также отклонили предложение о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс, касающихся прав осужденных.
Депутаты с подачи председателя комитета по труду и социальной политики Виктора Антонова поддержали несколько вынесенных на рассмотрение Госдумы законопроектов, среди авторов которых числится и псковский сенатор Елена Бибикова. Это, во-первых, инициатива профилактики детских суицидов в виде борьбы с так называемыми «группами смерти» в интернете, а, во-вторых, законопроект о мерах поддержки детей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.
Также народные избранники поддержали обращение в федеральный парламент Ярославской областной Думы о внесении изменений в федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки предполагают ужесточение критериев отбора подрядчиков.
Поддержали псковские депутаты и предложение своих коллег из Костромы о распространении программы «Земский доктор», по которой приезжающие работать на село медики получают 1 млн рублей «подъёмных», на тех врачей, который едут работать в города с населением менее 10 000 человек. Виктор Антонов отметил, что эта инициатива актуальна и для Псковской области, поскольку в регионе имеются города с населением до 10 тысяч человек. В качестве примера он привёл Новоржев и Гдов.
Получили псковскую поддержку и сразу две инициативы Орловского областного Совета народных депутатов: обращение в правительство с просьбой увеличить субсидии из федерального бюджета уполномоченным банкам на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты сельскохозпроизводителям в 2017 году и изменить механизм предоставления этой государственной поддержки, а также просьбу к кабинету министров рассмотреть вопрос увеличения лимитов по льготному кредитованию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на инвестиционные цели и краткосрочное кредитование, а кроме того, разработать и принять госпрограммы по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.
Однако коллеги не поддержали предложение Льва Шлосберга направить в Госдуму законопроект о внесении нескольких изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, предусматривающих, что УФСИН обязан будет в течение 3-х дней извещать о новом месте отбывания заключённым срока лишения свободы его родных и законных представителей, обеспечивать осужденных при появлении в колонии правом на телефонный звонок в течение не десяти, как сейчас, а трех дней, и, наконец, не сможет этапировать его более 7 суток автотранспортом и более 7 суток по железной дороге (то есть в целом срок этапирования не должен превышать 14 дней).
Олег ТОМИЛИН, фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов