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Общество

Около 800 жителей Псковской области приняли участие в соцопросах «Великих имен России»

Порядка 800 жителей Псковской области от 18 до 70 лет приняли участие в соцопросах проекта «Великие имена России», по итогам которых был составлен шорт-лист. В него вошли имена княгини Ольги, Василия Маргелова и князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Среди вариантов в опросах также были 6-я рота 104-го полка 76-й дивизии ВДВ, князь Довмонт и Александр Пушкин.

Финальный этап конкурса «Великие имена России» стартовал сегодня, 12 ноября. Итоговое голосование за дополнительное имя для псковского аэропорта продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант жители региона могут в Пскове в районе железнодорожного вокзала, второй - у автовокзала, третий - в ТРК «Акваполис», четвёртый - в «Семейном Магните» (Псков, ул. Труда, 37а), пятый - в аэропорту Пскова. Кроме того, можно будет проголосовать на железнодорожном вокзале в Дно и в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках.

Сделать свой выбор можно также и в общественной приемной проекта (Псков, Октябрьский проспект, 11), которая 12 ноября начала свою работу или на сайте великиеимена.рф. Приёмная будет работать с 10:00 до 17:00. Подробности можно узнать в Общественной палате Псковской области по телефону 72-16-10.

Результаты голосования обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников свой выбор названия для псковского аэропорта уже сделал. «Княгиня Ольга сыграла значимую роль в истории Псковской земли и нашей страны, поэтому я буду голосовать за то, чтобы наш аэропорт назывался «Аэропорт княгини Ольги», — сказал глава региона на общегородском осеннем субботнике.

Напомним, что одним из инициаторов проекта «Великие имена России» выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество. Дополнительные имена получат 47 российских воздушных гаваней, в том числе, псковский аэропорт.

Вся информация о проекте опубликована на сайте великиеимена.рф.

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