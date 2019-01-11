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Представители 13 регионов приедут на турнир по самбо в Великие Луки

Представители 13 субъектов РФ примут участие во Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, посвященном подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, который пройдет в Великих Луках 12 января. Соревнования состоятся на базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В поединках поборются за победу около 200 спортсменов. Соревнование будет проходить в 9-ти весовых категориях. Каждый спортсмен участвует в турнире до тех пор, пока не наберет 6 штрафных очков, после чего выбывает. Таким образом, до финальных боев дойдут только сильнейшие.

В рамках всероссийского турнира спортсмены также смогут выполнить норматив мастера спорта России. За последние два года 6 псковских самбистов на этом соревновании получили высокое спортивное звание.

«К нам приедут сильнейшие борцы Северо-Запада. Это первый старт сезона после серьезного перерыва, проверка сил и уровня подготовки перед предстоящим Чемпионатом России, который пройдет в Казани в марте», — отметил президент Псковского регионального отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Дмитрий Алекминский.

Всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, проходит в Псковской области уже больше 40 лет. И сейчас, по словам Дмитрия Алекминского, турнир в Великих Луках считается наиболее крупным на Северо-Западе. В следующем году к участию в соревновании пригласят женщин, также будут организованы поединки по боевому самбо.

Напомним, что самбо - советский, а в настоящее время и международный вид спортивного единоборства, комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства.

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