Российская мужская биатлонная сборная завоевала «золото» на эстафете этапа Кубка мира

18:53, 13 января 2019, ПАИ

Мужская сборная России по биатлону вслед за женской сегодня, 13 января, завоевала «золото» в эстафете 4х7,5 км на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как передает «РИА Новости», Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов преодолели дистанцию с 6-ю промахами на 8-ми огневых рубежах за 1 час 20 минут 54,3 секунды.

Для мужской сборной России эта победа стала первой в эстафетах с февраля 2017 года — тогда россияне первенствовали на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.