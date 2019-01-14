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Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области

В Псковской области перед судом предстанут 5 участников преступного сообщества, организовавшие через нелегальный Интернет-магазин и в мессенджере «Telegram» сбыт синтетических наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе предварительного следствия установлено, что жители Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга были вовлечены в незаконное распространение наркотиков в составе преступного сообщества под видом высокооплачиваемой работы курьерами. В дальнейшем им передавали оптовые партии наркотиков, которые они фасовали и помещали в тайники – «закладки» для их последующего получения клиентами интернет-ресурсов, использовавшихся в схеме незаконного сбыта наркотических средств.

Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а также в совершении более чем 60 незаконных сбытов наркотических средств в Пскове и Великих Луках (части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ). Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовные дела направлены в Псковский и Великолукский городские суды для рассмотрения по существу.

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