Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018»

13:43, 14 января 2019, ПАИ

«Мы очень рады, что вышли в следующий тур премии «Народное признание». Для нас это важно, потому что во многом мы производим товар народного потребления: то, что использует население», - заявил заместитель генерального директора великолукского предприятия «Велторф» Алексей Сомов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что «Велторф» вошёл в число финалистов премии в номинации «Наша марка».

Алексей Сомов отметил, что такие премии как «Народное признание» позволяют населению узнать больше о продукции предприятия, а тем, кто уже с ней знаком, выразить свое мнение. «Мы очень рады, что наша продукция востребована, что люди её ценят. И выход в следующий тур голосования премии это в очередной раз подтверждает», - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора также отметил, что предприятие «Велторф» работает с крупными сетевыми ритейлерами. «Для нас важно, чтобы крупные сетевые магазины нас воспринимали именно как товар созданный для населения и поддерживаемый населением. И участие в конкурсе может этому способствовать», - добавил он.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание - 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартует на сайте ПАИ в ближайшие дни. Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура. Во второй тур попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 претендентов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжат 36. Ознакомиться со списком финалистов премии можно здесь>>>

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».