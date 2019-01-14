Готовиться к крещенским купаниям заранее рекомендуют псковичам спасатели

11:53, 14 января 2019, ПАИ

Окунание в ледяную воду в Крещение для неподготовленного человека может обернуться серьёзным заболеванием. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, погружение в прорубь единственный раз в году – сильнейший стресс для организма, поэтому желательно предварительно проконсультироваться с врачом.

К купанию в крещенской иордани, предупреждают в МЧС, лучше готовиться загодя, закаляя организм обливаниями холодной водой. «Нужно помнить, что погружение в крещенскую купель – прежде всего религиозный ритуал, к которому следует быть готовым духовно, а не просто, следуя некой модной тенденции», - добавили в МЧС.

Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний, или, если имеются другие противопоказания по состоянию здоровья; категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения, либо принятие алкоголя непосредственно после купания – организм попросту может не выдержать «двойного» удара; перед тем, как погрузиться в воду, необходимо сделать разминку. Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в надежности поручней, лесенок; заходить в воду рекомендуется постепенно, ни в коем случае не погружаться резко, а находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока». Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой; сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду; вернувшись в теплое помещение, рекомендуется выпить горячего чаю с медом.

Кроме того, не следует окунаться в прорубь людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями. «У гипертоников повышается риск инсульта! В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем, или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом. Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам – обморожение может произойти очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными – помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом», - добавили в МЧС.

«Крещенское купание не должно превращаться в пытку для вас и ваших детей, а должно приносить радость, заряд бодрости и здоровья! Подготовьтесь к обряду и телом и душой!» - заключили в МЧС.

Напомним, для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области будет оборудовано 15 купелей.