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Общество

Прощание с профессором кафедры физики ПсковГУ Анатолием Верхозиным состоится 15 января

15 января в 11:00 в Пскове в церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (улица Георгиевская, дом 3) состоится прощание с доктором физико-математических наук, профессором кафедры физики Псковского государственного университета Анатолием Верхозиным, который скончался 11 января на 80-ом году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Анатолий Верхозин всегда отличался высоким профессионализмом, широким диапазоном интересов, открытостью всему новому и неиссякаемой энергией. Отдавая дань неоценимому вкладу Анатолия Верхозина в развитие науки и высшего образования, особо хочется отметить его человеческие качества: высочайшую интеллигентность и достоинство, редкую деликатность и внимание, доброжелательность и ответственность, готовность помочь и словом, и делом. А. Н. Верхозин пользовался высочайшим уважением, его личная заслуга – создание и поддержание рабочего и комфортного микроклимата внутри коллектива кафедры физики», - отметили в вузе.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Псковского государственного университета, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы Анатолий Верхозин родился 13 декабря 1939 года. Учился в Санкт-Петербурге и в Москве. В 1963 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Радиофизика и электроника», а в 1966 году – аспирантуру физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В аспирантские годы (1963-1967) занимался магнитооптикой ферромагнетиков на кафедре магнетизма в группе известного магнитолога, профессора Г. С. Кринчика.

С 1970 года жил и работал в Пскове. В 1970-72 годах – доцент Северо-Западного заочного политехнического института. С 1972 года – доцент (1972), профессор (1993), заведующий кафедрой физики и химии, переименованной в дальнейшем в кафедру общей физики, (1994-2015). В 1996-2004 годах -  заместитель директора Псковского политехнического института (филиала) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. С 2015 года – профессор кафедры физики ПсковГУ.

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