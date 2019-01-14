Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано

18:01, 14 января 2019, ПАИ

Присутствие базы отдыха «Волынь» в номинации «Сервис» премии «Народное признание - 2018» оправдано, заявил Псковскому агентству информации директор базы отдыха «Волынь» Виктор Кузьмин и поблагодарил участников голосования за поддержку.

«Гости, отдыхавшие у нас на новогодние праздники, голосовали за «Волынь». В личной беседе они сказали, что сделали свой выбор осознанно, потому что считают – «Волынь» достойна победы», – отметил он.

«Для нас мнение гостей превыше всего, и мы с ним солидарны», – подчеркнул он. Напомним, что база отдыха «Волынь» вошла в число финалистов премии «Народное признание» в номинации «Сервис».

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание - 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартует на сайте ПАИ в ближайшие дни. Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура. Во второй тур попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 претендентов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжат 36. Ознакомиться со списком финалистов премии можно здесь>>>

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».