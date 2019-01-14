Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру

20:46, 14 января 2019, ПАИ

Курирующий природопользование вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что в рамках так называемой мусорной реформы сбор твердых отходов станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем будет она обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека. Об этом он заявил на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым, передает РБК.

Заместитель премьера отметил, что раньше эта услуга была в общедомовых расходах, а сейчас плата за нее начнет взиматься отдельно, как за воду и электричество.

«Мы видим в будущем, если сумеем организовать раздельный сбор той части (отходов), которая будет утилизироваться, а этого можно достаточно быстро достичь в течение одного-двух лет, и она будет поступать в промышленность как вторичное сырье, за эту часть население не будет платить», — сказал Гордеев.

Говоря о конкретной стоимости, вице-премьер подчеркнул, что в среднем плата за новую строчку в платежных документах составит 120–​130 руб. в месяц с человека.

На встрече с Медведевым Гордеев добавил, что стоимость услуги по сбору мусора в регионах, которые перешли на новую систему, увеличилась в полтора раза. По его словам, удорожание связано с тем, что отрасль выстраивается практически с нуля.

«Экологическая обстановка требует, чтобы мы навели в этой отрасли порядок», — сказал Гордеев уже после совещания журналистам. По его словам, «мусорная реформа» необходима для того, чтобы резко снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и сделать так, чтобы материальные ресурсы возвращались во вторичный оборот.

«Это выгодно и для страны, и для людей, прежде всего с точки зрения экологии и экономики», — резюмировал вице-премьер.

Реформа, как пояснил Гордеев, организована следующим образом: создаются так называемые региональные операторы, которые отбираются на конкурсной основе — эти операторы полностью отвечают за оборот твердых коммунальных отходов от места сбора до утилизации и захоронения.

Тарифы за оборот с коммунальными отходами устанавливают регионы: они имеют право взимать плату как с квадратного метра, так и с проживающего в квартире человека. Большинство регионов, по словам Гордеева, приняли решение взимать за эту услугу с человека, а для юридических лиц и организаций вводится в основном плата с квадратного метра.

«Но мы тоже сейчас ставим задачу в ближайшее время перейти на оплату по факту: не привязываться к каким-то теоретическим нормативам, а все-таки перейти к тому, сколько тот или иной производитель отходов — это может быть и гражданин, и юридическое лицо — собирает, что необходимо дальше перевозить, утилизировать и сортировать», — подчеркнул он.

В настоящее время 80% регионов перешли на новую систему, подчеркнул Гордеев: 60 регионов полностью и 11 не всей территорией, а еще 14 регионов должны подготовиться, чтобы с 1 января 2020 года «войти в реформу». Исключение сделано для трех городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Первоочередная задача на этот год, по словам Гордеева, — ввести на всех региональных площадках накопления коммунальных отходов два потока, два контейнера:

для так называемых сухих отходов, таких как бумага, пластик, стекло и металл, которые подлежат повторному использованию и могут быть востребованы промышленностью;

для мокрых, то есть преимущественно органических отходов, которые подлежат переработке по специальной технологии.

«Эо позволит нам примерно 30% твердых коммунальных отходов пустить по вторичный оборот», — отметил он. По переработке сухих отходов на втором этапе реформы тариф для населения может быть снижен или даже доведен до нуля.

Кроме того, вице-премьер назвал стратегической задачей отказ от полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов как самых экологически вредных объектов.